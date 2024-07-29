Гремио
Васко да Гама
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» пока никак не может вырваться из опасной зоны. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Гремио» на 2 очков отстает от спасительной 16 позиции. Да и выиграла команда всего в 4 матчах чемпионата из 17.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Гремио» на выезде не дал себя обыграть «Коринтиансу» (2:2).
Причем в команда не проигрывает уже 2 матча кряду. Вот только надежность тылов несколько удручает: 22 пропущенных мяча в 17 матчах.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.
Состояние команды: В последних поединках «Гремио» смотрелся вполне прилично. Вот только забивает команда с заметным скрипом, отличившись всего 14 раз.
Матчи против «Васко» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и мотивация наконец-то покинуть зону вылета у команды огромнейшая.
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» сражается за попадание в топ-12. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Васко да Гама» откровенно слабо обороняется. В 18 поединках бразильского чемпионата команда пропустила в свои ворота 28 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Васко да Гама» уступила «Атлетико Минейро» (0:2).
До того команда одолела «Атлетико Гойаненсе» (1:0). А вот чуть ранее «Васко» удалось расправиться с «Коринтиансом» (2:0).
В пяти своих последних матчах «Васко да Гама» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.
Не сыграют: Гильерме Эстрелла, Жаир, Жоау Виктор, Паулиньо, Димитри Пайе — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит прекрасно. До последнего поражения команда выиграла 4 раза кряду.
При этом «Васко да Гама» уже на 8 очков опережает опасную зону. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
Вот только с реализацией у команды не все так гладко. В 18 поединках чемпионата игроки «Васко» забили всего 20 мячей.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются разжиться очками. Да и в последнем апрельском очном поединке команда обыграла «Гремио» (2:1).
Статистика для ставок
- «Васко да Гама» до последней коллизии выиграла 4 раза кряду
- И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч
- «Гремио» в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядели достаточно выгодно, и уж точно будут активно атаковать.
Хозяева постараются поднатореть в плане реализации, к тому же победили в двух своих последних домашних поединках.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 3.44