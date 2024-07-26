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    «Старая Сеньора» быстро добьется своего

    «Нюрнберг» — «Ювентус». Прогноз и ставки (к. 2.65) на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Нюрнберг» и «Ювентус». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нюрнберг» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2024 года

    Нюрнберг

  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 18:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Нюрнберг»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Нюрнберг» финишировал лишь на 12 месте во Второй Бундеслиге.

    При этом «Нюрнберг» в 34 матчах настрелял всего 43 мяча в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 64 гола.

    Нюрнберг — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом команда провела уже 5 контрольных поединков. В них «Нюрнберг» добыл 4 победы при одном паритете.

    Причем «Нюрнберг» дважды в один день переиграл «Блэкберн» — оба раза 2:1. А вот с «Мюнхеном 1860» победить не удалось (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Нюрнберг» забил 22 мяча. А вот пропустила команда в этих поединках лишь 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Немцы постепенно набирают кондиции. Да и проверить свои силы на фоне столь сильного оппонента — уже прекрасная мотивация.

    Вот только летом «Нюрнберг» пока играл лишь со второразрядными оппонентами. Да и тягаться с туринцами команде будет проблематично.

    Наверняка немцы будут, в большей степени, лишь обороняться. Между тем, свои шансы команда может найти на контратаках.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 3 место в Серии А.

    При этом «Ювентус» выиграл лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и с ничьими команда зачастила — 14 паритетов в 38 поединках.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Плюс ко всему, состав туринцев разбалансирован ввиду участия ряда игроков клуба на Евро.

    При этом «Ювентус» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Даже без нескольких ведущих исполнителей «Старая Сеньора» способна на многое.

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    В новом сезоне «Ювентус» намерен взять Скудетто. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

    Беспроигрышная серия туринцев составляет уже 6 матчей. Да и полпреда второго немецкого дивизиона команда обыгрывать обязана.

    Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Туринцы наверняка постараются начать серию спаррингов успешно.

    Статистика для ставок

    • «Нюрнберг» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5

    • Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Ювентус» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.66.

    Прогноз: Туринцы на голову сильнее соперника, и уж точно постараются максимально быстро вскрыть его оборону.

    «Ювентус» в любом кадровом сочетании просто обязан обыгрывать представителя второго по рангу немецкому дивизиона.

    Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    «Нюрнберг» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 26.07.2024. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» быстро добьется своего
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