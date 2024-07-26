Нюрнберг
Ювентус
«Нюрнберг»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Нюрнберг» финишировал лишь на 12 месте во Второй Бундеслиге.
При этом «Нюрнберг» в 34 матчах настрелял всего 43 мяча в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 64 гола.
Нюрнберг — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом команда провела уже 5 контрольных поединков. В них «Нюрнберг» добыл 4 победы при одном паритете.
Причем «Нюрнберг» дважды в один день переиграл «Блэкберн» — оба раза 2:1. А вот с «Мюнхеном 1860» победить не удалось (1:1).
В 5 своих последних матчах «Нюрнберг» забил 22 мяча. А вот пропустила команда в этих поединках лишь 4 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Немцы постепенно набирают кондиции. Да и проверить свои силы на фоне столь сильного оппонента — уже прекрасная мотивация.
Вот только летом «Нюрнберг» пока играл лишь со второразрядными оппонентами. Да и тягаться с туринцами команде будет проблематично.
Наверняка немцы будут, в большей степени, лишь обороняться. Между тем, свои шансы команда может найти на контратаках.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 3 место в Серии А.
При этом «Ювентус» выиграл лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и с ничьими команда зачастила — 14 паритетов в 38 поединках.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Плюс ко всему, состав туринцев разбалансирован ввиду участия ряда игроков клуба на Евро.
При этом «Ювентус» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Даже без нескольких ведущих исполнителей «Старая Сеньора» способна на многое.
В новом сезоне «Ювентус» намерен взять Скудетто. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.
Беспроигрышная серия туринцев составляет уже 6 матчей. Да и полпреда второго немецкого дивизиона команда обыгрывать обязана.
Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Туринцы наверняка постараются начать серию спаррингов успешно.
Статистика для ставок
- «Нюрнберг» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5
- Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч
- «Ювентус» в среднем забивает менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.66.
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Прогноз: Туринцы на голову сильнее соперника, и уж точно постараются максимально быстро вскрыть его оборону.
«Ювентус» в любом кадровом сочетании просто обязан обыгрывать представителя второго по рангу немецкому дивизиона.
Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеют оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.03