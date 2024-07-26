26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Нюрнберг» и «Ювентус». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нюрнберг» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нюрнберг»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела неудачно. «Нюрнберг» финишировал лишь на 12 месте во Второй Бундеслиге.

При этом «Нюрнберг» в 34 матчах настрелял всего 43 мяча в ворота соперников. Да и пропускала команда многовато — 64 гола.

Последние матчи: Летом команда провела уже 5 контрольных поединков. В них «Нюрнберг» добыл 4 победы при одном паритете.

Причем «Нюрнберг» дважды в один день переиграл «Блэкберн» — оба раза 2:1. А вот с «Мюнхеном 1860» победить не удалось (1:1).

В 5 своих последних матчах «Нюрнберг» забил 22 мяча. А вот пропустила команда в этих поединках лишь 4 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Немцы постепенно набирают кондиции. Да и проверить свои силы на фоне столь сильного оппонента — уже прекрасная мотивация.

Вот только летом «Нюрнберг» пока играл лишь со второразрядными оппонентами. Да и тягаться с туринцами команде будет проблематично.

Наверняка немцы будут, в большей степени, лишь обороняться. Между тем, свои шансы команда может найти на контратаках.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла лишь 3 место в Серии А.

При этом «Ювентус» выиграл лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и с ничьими команда зачастила — 14 паритетов в 38 поединках.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Плюс ко всему, состав туринцев разбалансирован ввиду участия ряда игроков клуба на Евро.

При этом «Ювентус» силен в любом кадровом сочетании. Да и лидеры постепенно возвращаются к тренировкам.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма качественный. Даже без нескольких ведущих исполнителей «Старая Сеньора» способна на многое.

В новом сезоне «Ювентус» намерен взять Скудетто. Вот только нужно срочно укреплять состав, да и в плане реализации необходимо прибавлять.

Беспроигрышная серия туринцев составляет уже 6 матчей. Да и полпреда второго немецкого дивизиона команда обыгрывать обязана.

Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Туринцы наверняка постараются начать серию спаррингов успешно.

Статистика для ставок

«Нюрнберг» выиграл в 4 своих контрольных матчах из 5

Туринцы в среднем пропускают менее гола за матч

«Ювентус» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 4.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.66.

Прогноз: Туринцы на голову сильнее соперника, и уж точно постараются максимально быстро вскрыть его оборону.

«Ювентус» в любом кадровом сочетании просто обязан обыгрывать представителя второго по рангу немецкому дивизиона.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.03