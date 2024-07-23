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    «Депортиво Риестре» снова не повезет

    «Депортиво Риестра» — «Аргентинос Хуниорс». Прогноз и ставка (к. 2.37) на Лигу Професиональ 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво Риестра» — «Аргентинос Хуниорс»
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    «Депортиво Риестра»
    23 июля в 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Аргентинос Хуниорс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Аргентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 23 Июля 2024 года

    Deportivo Riestra

  • Аргентина. Примера
    •  Deportivo Riestra 21:00 Аргентинос Хуниорс

    Аргентинос Хуниорс

  • Аргентина. Примера
    •

    «Депортиво Риестра»

    Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовал в чемпионате не лучшим образом. Нынче команда осела на скромном 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Депортиво Риестра» в 6 матчах набрал всего 6 очков. Да и забивает команда в среднем меньше гола гола за матч — 4 точных удара.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» потерпел поражение от «Бельграно» (1:2).

    До того команда обыграла «Ривер Плейт» (2:0). А вот поединок с сильным «Расингом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Депортиво Риестра» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Депортиво Риестра» явно не преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может оторваться от группы аутсайдеров.

    В последнем матче против «Аргентинос Хуниорс» команда уступила (0:2). Да и проблемы с реализацией все никак не удается решить.

    Наверняка номинальные хозяева не собираются отсиживаться в обороне. Команда явно намерена улучшить свое турнирное положение.

    «Аргентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» начало чемпионата провел не столь успешно. На текущий момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Аргентинос Хуниорс» крайне слабо атакует. В 6 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 6 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Аргентинос Хуниорс» уступил «Тигре» (0:2).

    До того команда сумела одолеть «Сентраль Кордоба» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла минимальное поражение «Атлетико Рафаэле».

    В пяти последних матчах «Аргентинос Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аргентинос Хуниорс» не блещет стабильностью результатов. Да и уровень реализации явно оставляет желать лучшего.

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    При этом «Аргентинос Хуниорс» в среднем пропускает более гола за матч. Причем команда является немиролюбивой, выиграв и проиграв по 3 раза.

    До последней коллизии команда выиграла 2 раза кряду. Да и потенциально она способна побороться за самые высокие места.

    И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Аргентинос Хуниорс» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Аргентинос Хуниорс» до последнего поражения победил дважды кряду

    • «Депортиво Риестра» в среднем забивает меньше гола гола за матч

    • «Аргентинос Хуниорс» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

    Прогноз: «Аргентинос Хуниорс» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева имеют достаточно серьезный потенциал, к тому же «Депортиво Риестра» забивает с заметной натугой.

    Ставка: Победа «Аргентинос Хуниорс» за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.55

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    «Депортиво Риестра» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. «Депортиво Риестре» снова не повезет
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