Deportivo Riestra
Аргентинос Хуниорс
«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовал в чемпионате не лучшим образом. Нынче команда осела на скромном 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Депортиво Риестра» в 6 матчах набрал всего 6 очков. Да и забивает команда в среднем меньше гола гола за матч — 4 точных удара.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» потерпел поражение от «Бельграно» (1:2).
До того команда обыграла «Ривер Плейт» (2:0). А вот поединок с сильным «Расингом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Депортиво Риестра» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Депортиво Риестра» явно не преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может оторваться от группы аутсайдеров.
В последнем матче против «Аргентинос Хуниорс» команда уступила (0:2). Да и проблемы с реализацией все никак не удается решить.
Наверняка номинальные хозяева не собираются отсиживаться в обороне. Команда явно намерена улучшить свое турнирное положение.
«Аргентинос Хуниорс»
Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» начало чемпионата провел не столь успешно. На текущий момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Аргентинос Хуниорс» крайне слабо атакует. В 6 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 6 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Аргентинос Хуниорс» уступил «Тигре» (0:2).
До того команда сумела одолеть «Сентраль Кордоба» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла минимальное поражение «Атлетико Рафаэле».
В пяти последних матчах «Аргентинос Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аргентинос Хуниорс» не блещет стабильностью результатов. Да и уровень реализации явно оставляет желать лучшего.
При этом «Аргентинос Хуниорс» в среднем пропускает более гола за матч. Причем команда является немиролюбивой, выиграв и проиграв по 3 раза.
До последней коллизии команда выиграла 2 раза кряду. Да и потенциально она способна побороться за самые высокие места.
И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Аргентинос Хуниорс» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.
Статистика для ставок
- «Аргентинос Хуниорс» до последнего поражения победил дважды кряду
- «Депортиво Риестра» в среднем забивает меньше гола гола за матч
- «Аргентинос Хуниорс» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.19.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.09Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: «Аргентинос Хуниорс» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.
Номинальные хозяева имеют достаточно серьезный потенциал, к тому же «Депортиво Риестра» забивает с заметной натугой.
Ставка: Победа «Аргентинос Хуниорс» за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55