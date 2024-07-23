23 июля в 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Аргентинос Хуниорс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Аргентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовал в чемпионате не лучшим образом. Нынче команда осела на скромном 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Депортиво Риестра» в 6 матчах набрал всего 6 очков. Да и забивает команда в среднем меньше гола гола за матч — 4 точных удара.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» потерпел поражение от «Бельграно» (1:2).

До того команда обыграла «Ривер Плейт» (2:0). А вот поединок с сильным «Расингом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Депортиво Риестра» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Депортиво Риестра» явно не преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может оторваться от группы аутсайдеров.

В последнем матче против «Аргентинос Хуниорс» команда уступила (0:2). Да и проблемы с реализацией все никак не удается решить.

Наверняка номинальные хозяева не собираются отсиживаться в обороне. Команда явно намерена улучшить свое турнирное положение.

«Аргентинос Хуниорс»

Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» начало чемпионата провел не столь успешно. На текущий момент команда находится на скромном 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Аргентинос Хуниорс» крайне слабо атакует. В 6 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 6 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась зачетными баллами. «Аргентинос Хуниорс» уступил «Тигре» (0:2).

До того команда сумела одолеть «Сентраль Кордоба» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла минимальное поражение «Атлетико Рафаэле».

В пяти последних матчах «Аргентинос Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аргентинос Хуниорс» не блещет стабильностью результатов. Да и уровень реализации явно оставляет желать лучшего.

При этом «Аргентинос Хуниорс» в среднем пропускает более гола за матч. Причем команда является немиролюбивой, выиграв и проиграв по 3 раза.

До последней коллизии команда выиграла 2 раза кряду. Да и потенциально она способна побороться за самые высокие места.

И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Аргентинос Хуниорс» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

Статистика для ставок

«Аргентинос Хуниорс» до последнего поражения победил дважды кряду

«Депортиво Риестра» в среднем забивает меньше гола гола за матч

«Аргентинос Хуниорс» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

Прогноз: «Аргентинос Хуниорс» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева имеют достаточно серьезный потенциал, к тому же «Депортиво Риестра» забивает с заметной натугой.

Ставка: Победа «Аргентинос Хуниорс» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55