Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс
«Дефенса и Хустисия»
Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» стартовал в чемпионате крайне слабо. На текущий момент команда осела на 25 месте турнирной таблицы.
При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 матчах набрала всего 3 очка. Да и забивает команда по большим праздникам — 3 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достаточно неплохо. «Дефенса и Хустисия» не дала себя обыграть «Атлетико Тукуману» (1:1).
До того команда не смогла переиграть «Индепендьенте» (0:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от «Сесар Вальехо».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дефенса и Хустисия» проиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках «Дефенса и Хустисия» явно не преуспевала в плане игры и результатов. Команда все никак не может подняться из нижней части таблицы.
Матчи против «Боки Хуниорс» для команды складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дефенса и Хустисия» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Да и «Бока» команда не проигрывает уже почти 2 года.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» начало чемпионата провел продуктивно. На текущий момент команда находится на непривычно низком для себя 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Бока Хуниорс» бледно атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 5 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Бока Хуниорс» подписал мировую с «Индепендьенте дель Валле» (0:0).
До того команда добыла викторию над «Альмиранте Браун» (2:1). Да и с «Велес Сарсфилдом» удалось справиться, пусть лишь минимально.
В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего дважды.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» постепенно набирает обороты. Да и пропустила команда лишь 4 мяча в 5 матчах.
При этом «Бока Хуниорс» в трех последних очных поединках не сумела одолеть «Дефенсу и Хустисию». Да и вообще, атака команды все никак не проявит весь свой потенциал.
Серия без поражений составляет 3 матча. Да и пора бы столь статусному клубу подниматься в группу лидеров!
И уж точно номинальные гости будут максимально активны в атаке. Плюс «Бока Хуниорс» заметно прибавила в последних поединках.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» в 5 матчах настрелял 11 мячей
- «Дефенса и Хустисия» не побеждает уже 3 месяца
- «Бока Хуниорс» в трех последних очных встречах не забивала в ворота «Дефенсы и Хустисии»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.65Динамо — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Гости прибавляют с каждым матчем, и уж точно будут действовать с позиции силы.
«Бока Хуниорс» потенциально способна побороться за самые высокие места, да и оппонент давненько не побеждал.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30