22 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Дефенса и Хустисия» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дефенса и Хустисия»

Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» стартовал в чемпионате крайне слабо. На текущий момент команда осела на 25 месте турнирной таблицы.

При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 матчах набрала всего 3 очка. Да и забивает команда по большим праздникам — 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достаточно неплохо. «Дефенса и Хустисия» не дала себя обыграть «Атлетико Тукуману» (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Индепендьенте» (0:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от «Сесар Вальехо».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дефенса и Хустисия» проиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках «Дефенса и Хустисия» явно не преуспевала в плане игры и результатов. Команда все никак не может подняться из нижней части таблицы.

Матчи против «Боки Хуниорс» для команды складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дефенса и Хустисия» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Да и «Бока» команда не проигрывает уже почти 2 года.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» начало чемпионата провел продуктивно. На текущий момент команда находится на непривычно низком для себя 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бока Хуниорс» бледно атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 5 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Бока Хуниорс» подписал мировую с «Индепендьенте дель Валле» (0:0).

До того команда добыла викторию над «Альмиранте Браун» (2:1). Да и с «Велес Сарсфилдом» удалось справиться, пусть лишь минимально.

В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего дважды.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» постепенно набирает обороты. Да и пропустила команда лишь 4 мяча в 5 матчах.

При этом «Бока Хуниорс» в трех последних очных поединках не сумела одолеть «Дефенсу и Хустисию». Да и вообще, атака команды все никак не проявит весь свой потенциал.

Серия без поражений составляет 3 матча. Да и пора бы столь статусному клубу подниматься в группу лидеров!

И уж точно номинальные гости будут максимально активны в атаке. Плюс «Бока Хуниорс» заметно прибавила в последних поединках.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» в 5 матчах настрелял 11 мячей

«Дефенса и Хустисия» не побеждает уже 3 месяца

«Бока Хуниорс» в трех последних очных встречах не забивала в ворота «Дефенсы и Хустисии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Гости прибавляют с каждым матчем, и уж точно будут действовать с позиции силы.

«Бока Хуниорс» потенциально способна побороться за самые высокие места, да и оппонент давненько не побеждал.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30