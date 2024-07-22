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    «Бока Хуниорс» разживется тремя очками

    «Дефенса и Хустисия» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенса и Хустисия» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    22 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Дефенса и Хустисия» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 22 Июля 2024 года

    Дефенса и Хустисия

  • Аргентина. Примера
    •  Дефенса и Хустисия 02:00 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
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    «Дефенса и Хустисия»

    Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» стартовал в чемпионате крайне слабо. На текущий момент команда осела на 25 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дефенса и Хустисия» в 5 матчах набрала всего 3 очка. Да и забивает команда по большим праздникам — 3 мяча.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достаточно неплохо. «Дефенса и Хустисия» не дала себя обыграть «Атлетико Тукуману» (1:1).

    До того команда не смогла переиграть «Индепендьенте» (0:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от «Сесар Вальехо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дефенса и Хустисия» проиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках «Дефенса и Хустисия» явно не преуспевала в плане игры и результатов. Команда все никак не может подняться из нижней части таблицы.

    Матчи против «Боки Хуниорс» для команды складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дефенса и Хустисия» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Да и «Бока» команда не проигрывает уже почти 2 года.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» начало чемпионата провел продуктивно. На текущий момент команда находится на непривычно низком для себя 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Бока Хуниорс» бледно атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 5 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Бока Хуниорс» подписал мировую с «Индепендьенте дель Валле» (0:0).

    До того команда добыла викторию над «Альмиранте Браун» (2:1). Да и с «Велес Сарсфилдом» удалось справиться, пусть лишь минимально.

    В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота всего дважды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» постепенно набирает обороты. Да и пропустила команда лишь 4 мяча в 5 матчах.

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    При этом «Бока Хуниорс» в трех последних очных поединках не сумела одолеть «Дефенсу и Хустисию». Да и вообще, атака команды все никак не проявит весь свой потенциал.

    Серия без поражений составляет 3 матча. Да и пора бы столь статусному клубу подниматься в группу лидеров!

    И уж точно номинальные гости будут максимально активны в атаке. Плюс «Бока Хуниорс» заметно прибавила в последних поединках.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» в 5 матчах настрелял 11 мячей

    • «Дефенса и Хустисия» не побеждает уже 3 месяца

    • «Бока Хуниорс» в трех последних очных встречах не забивала в ворота «Дефенсы и Хустисии»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Гости прибавляют с каждым матчем, и уж точно будут действовать с позиции силы.

    «Бока Хуниорс» потенциально способна побороться за самые высокие места, да и оппонент давненько не побеждал.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Дефенса и Хустисия» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» разживется тремя очками
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