В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Жальгирис» — ВПС. Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — ВПС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жильгирис» занимает первое место, набрав 49 очков: 15 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Ближайшую игру чемпионата лидер чемпионской гонки проведёт 22 июля: «Жальгирис» дома сыграет против команды «Академия Шауляй».

Последние матчи: «Жальгирис» с победы начал новый евросезон, ивуарийский нападающий Адама Фофана и белорусский полузащитник Юрий Кендыш принесли своей команде победу в матче против финского клуба ВПС (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю».

Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».

ВПС

Турнирная таблица: Бронзовый призёр финского чемпионата — команда ВПС занимает 6 место во внутреннем первенстве с активом в 25 очков. 21 июля участник Лиги конференций сыграет против «Ильвеса», в рамках 16 тура чемпионата Финляндии.

Последние матчи: ВПС выйдет на ответную игра против «Жальгириса» в роли догоняющей команды, проиграв в первой игре (1:2). В составе финского коллектива мяч забил полузащитник Проспер Ахиабу.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 команда ВПС в еврокубках не участвовала.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия ВПС состоит из пяти матчей

«Жальгирис» прервал двухматчевую проигрышную серию

ВПС и «Жальгирис» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа «ВПС» — в 5.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против финского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

Ставка: Победа «Жальгирис» с форой (-1) с коэффициентом 1.79.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.88.