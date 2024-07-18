Жальгирис
ВПС Вааса
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жильгирис» занимает первое место, набрав 49 очков: 15 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Ближайшую игру чемпионата лидер чемпионской гонки проведёт 22 июля: «Жальгирис» дома сыграет против команды «Академия Шауляй».
Последние матчи: «Жальгирис» с победы начал новый евросезон, ивуарийский нападающий Адама Фофана и белорусский полузащитник Юрий Кендыш принесли своей команде победу в матче против финского клуба ВПС (2:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю».
Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».
ВПС
Турнирная таблица: Бронзовый призёр финского чемпионата — команда ВПС занимает 6 место во внутреннем первенстве с активом в 25 очков. 21 июля участник Лиги конференций сыграет против «Ильвеса», в рамках 16 тура чемпионата Финляндии.
Последние матчи: ВПС выйдет на ответную игра против «Жальгириса» в роли догоняющей команды, проиграв в первой игре (1:2). В составе финского коллектива мяч забил полузащитник Проспер Ахиабу.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 команда ВПС в еврокубках не участвовала.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия ВПС состоит из пяти матчей
- «Жальгирис» прервал двухматчевую проигрышную серию
- ВПС и «Жальгирис» (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа «ВПС» — в 5.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.
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Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против финского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.
Ставка: Победа «Жальгирис» с форой (-1) с коэффициентом 1.79.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.88.