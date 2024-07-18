ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичЛето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича Сборная Аргентины Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки Сборная ИспанииЗаслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало
    Все новости спорта

    «Актобе» даст бой сопернику?

    «Сараево» — «Актобе». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Актобе Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Сараево» — «Актобе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе» — «Спартак». Товарищеский матч
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Сараево» — «Актобе». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Сараево» — «Актобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Сараево

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Сараево 22:00 Актобе

    Актобе

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сараево»

    Турнирная таблица: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Сараево» занял 4 место, набрав 53 очка. Выше в турнирной таблице расположились «Борац», «Зриньски» и «Вележ Мостар».

    Новый сезон в боснийском первенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 3 августа. В этот день «Сараево» проведёт игру против команды «Слобода Тузла».

    Сараево — Актобе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Боснийский клуб с победы стартовал в новом еврокубковом сезоне, обыграв на выезде казахстанский «Актобе» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Сараево» на 90-й минуте забил ганский нападающий Франсис Кьереме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Из-за травмы в ответном матче Лиги конференций команде не сможет помочь защитник Тарик Капетанович.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Сараево» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступи грузинскому клубу «Торпедо» Кутаиси (3:3 — сумма двух встреч, 2:4 — «Сараево» проиграл по пенальти).

    «Актобе»

    Турнирная таблица: «Актобе» — бронзовый призёр чемпионата Казахстана, в минувшем сезоне команда набрала 50 очков, пропустив вперёд «Астану» и «Ордабасы».

  • Лето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Спартака»
  • Сегодня

    • В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Актобе» занимает вторую строчку в турнирной таблице с активом 22 балла. Отставание от лидера «Ордабасы» составляет 3 пункта. В 12 туре чемпионата Казахстана «Актобе» уступил «Тоболу» (3:4).

    Последние матчи: В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Актобе» потерпел минимальное поражение лишь в компенсированное время, пропустив гол от «Сараево» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Актобе» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде актюбинцы выиграли у «Торпедо» Кутаиси (1:2 — дома, 4:1 — в гостях), но уступили румынскому клубу «Сепси» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Актобе» не может выиграть в четырёх матчах подряд: 1 ничья и 3 поражения

    • Чемпионат Боснии и Герцеговины стартует 3 августа

    • «Актобе» — «Сараево» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.26, а победа «Сараево» — в 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: «Актобе» и «Сараево» наверняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают. К слову боснийский клуб снова может воспользоваться черной полосой казахстанского коллектива.

    Ставка: Фора «Сараево» (0) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Тимофеева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Варильяс — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монтейро — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дардери — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аванесян — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Интер — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шмидлова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сараево» — «Актобе»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Актобе» даст бой сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры