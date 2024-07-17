17 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Эгнатия» и «Борац Баня-Лука». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Борац Баня-Лука», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эгнатия»

Турнирное положение: «Эгнатия» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Албании.

Команда завоевала золотые медали благодаря победе в решающем поединке финальной серии, в котором ей противостоял «Партизани Тирана» — 1:0.

Эгнатия — Борац: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.693.372.67Бонус180%

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб минимально проиграл сопернику 0:1.

Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему необходимо выигрывать, где успех с минимальным счетом позволит перевести игру в дополнительное время.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах — одном товарищеским и одном официальном — «Эгнатия» не выиграла.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, хотя не стоит забывать, что перед этим они выиграли три поединка кряду.

Рафаэль Двамена — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлой кампании с девятью голами.

«Борац Баня-Лука»

«Борац Баня-Лука» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины.

Команда по итогам 33-х туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Зриньски» и впервые за три года стала чемпионом.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов боснийцы одолели соперника на выезде — 1:0.

Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже сыграть вничью, но играть на мировой исход ему, безусловно, будет рискованно.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Борац Баня-Лука» не проиграл, а в трех последних победил.

Йово Лукич — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 12 голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии» хотя бы одна команда не забивала

в семи из девяти последних матчей «Эгнатии» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Борац Баня-Лука» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Бораца» — в 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их шести последних поединков.

При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00