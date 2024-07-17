Эгнатия
Борац
«Эгнатия»
Турнирное положение: «Эгнатия» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Албании.
Команда завоевала золотые медали благодаря победе в решающем поединке финальной серии, в котором ей противостоял «Партизани Тирана» — 1:0.
Эгнатия — Борац: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб минимально проиграл сопернику 0:1.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему необходимо выигрывать, где успех с минимальным счетом позволит перевести игру в дополнительное время.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах — одном товарищеским и одном официальном — «Эгнатия» не выиграла.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, хотя не стоит забывать, что перед этим они выиграли три поединка кряду.
Рафаэль Двамена — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлой кампании с девятью голами.
«Борац Баня-Лука»
«Борац Баня-Лука» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины.
Команда по итогам 33-х туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Зриньски» и впервые за три года стала чемпионом.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов боснийцы одолели соперника на выезде — 1:0.
Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже сыграть вничью, но играть на мировой исход ему, безусловно, будет рискованно.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Борац Баня-Лука» не проиграл, а в трех последних победил.
Йово Лукич — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 12 голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии» хотя бы одна команда не забивала
- в семи из девяти последних матчей «Эгнатии» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Борац Баня-Лука» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Бораца» — в 2.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их шести последних поединков.
При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.80.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00