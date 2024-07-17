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    Отыграется ли «Эгнатия» в Лиге чемпионов?

    «Эгнатия» — «Борац Баня-Лука». Прогноз (к. 1.80) на Лигу чемпионов

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    «Борац Баня-Лука»
    17 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Эгнатия» и «Борац Баня-Лука». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Борац Баня-Лука», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Эгнатия

  • Ррогожина
    •  Эгнатия 22:00 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
    •

    «Эгнатия»

    Турнирное положение: «Эгнатия» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Албании.

    Команда завоевала золотые медали благодаря победе в решающем поединке финальной серии, в котором ей противостоял «Партизани Тирана» — 1:0.

    Эгнатия — Борац: коэффициенты букмекеров

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  • 2.693.372.67Бонус180%
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    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб минимально проиграл сопернику 0:1.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему необходимо выигрывать, где успех с минимальным счетом позволит перевести игру в дополнительное время.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах — одном товарищеским и одном официальном — «Эгнатия» не выиграла.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, хотя не стоит забывать, что перед этим они выиграли три поединка кряду.

    Рафаэль Двамена — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлой кампании с девятью голами.

    «Борац Баня-Лука»

    «Борац Баня-Лука» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Боснии и Герцеговины.

    Команда по итогам 33-х туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Зриньски» и впервые за три года стала чемпионом.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов боснийцы одолели соперника на выезде — 1:0.

    Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже сыграть вничью, но играть на мировой исход ему, безусловно, будет рискованно.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Борац Баня-Лука» не проиграл, а в трех последних победил.

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    Йово Лукич — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из девяти последних матчей «Эгнатии» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Борац Баня-Лука» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Бораца» — в 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из их шести последних поединков.

    При этом в двух последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.80.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Эгнатии».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00

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    «Эгнатия» — «Борац Баня-Лука»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Эгнатия» в Лиге чемпионов?
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