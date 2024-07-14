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    Остановит ли «Коламбус Крю» «Лос-Анджелес»?

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, МЛС, 14 июня 2024 года

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    Денис Буанга
    14 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Коламбус Крю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Июля 2024 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Коламбус Крю

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 21 матча занимает первую позицию Восточной конференции с 43 очками. Он забил 43 мяча и пропустил 24.

    Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Реал Солт-Лейк», который сыграл на один поединок больше.

    Лос-Анджелес — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они обыграли «Нью-Мехико Юнайтед» (3:1).

    Этот успех продлил победную серию франчайза до четырех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС и Открытый кубок США.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Лоренцо Деллавалле — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл при 12 победах и одной ничьей.

    Такая форма делает хозяев безусловным фаворитом поединка, хотя уровень соперника не обещает им легкой жизни.

    Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с 14-ю голами.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 20-ти матчей занимает третью позицию Восточной конференции с 39 очками. Он забил 40 мячей и пропустил 18.

    Команда находится в зоне плей-офф и на девять баллов отстает от лидера в лице нынешнего соперника, а также на восемь очков.

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  • 08/07/2024

    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они крупно обыграли «Торонто» (4:0).

    Этот успех продлил серию франчайза до четырех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Эван Буш — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках в разных турнирах «Коламбус Крю» проиграл лишь дважды при восьми победах.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, пусть его и ожидает непростой выезд.

    Кучо Эрнандес — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали обе команды забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Лос-Анджелеса» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Коламбус Крю» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.05, победа «Коламбус Крю» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

    При этом гости проиграли в двух из четырех последних выездных поединков.

    Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Лос-Анджелес» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.12

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    «Лос-Анджелес» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Коламбус Крю» «Лос-Анджелес»?
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