Остановит ли «Коламбус Крю» «Лос-Анджелес»?

14 июня в матче чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Коламбус Крю», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 21 матча занимает первую позицию Восточной конференции с 43 очками. Он забил 43 мяча и пропустил 24.

Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Реал Солт-Лейк», который сыграл на один поединок больше.

Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они обыграли «Нью-Мехико Юнайтед» (3:1).

Этот успех продлил победную серию франчайза до четырех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС и Открытый кубок США.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Лоренцо Деллавалле — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл при 12 победах и одной ничьей.

Такая форма делает хозяев безусловным фаворитом поединка, хотя уровень соперника не обещает им легкой жизни.

Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с 14-ю голами.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 20-ти матчей занимает третью позицию Восточной конференции с 39 очками. Он забил 40 мячей и пропустил 18.

Команда находится в зоне плей-офф и на девять баллов отстает от лидера в лице нынешнего соперника, а также на восемь очков.

Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они крупно обыграли «Торонто» (4:0).

Этот успех продлил серию франчайза до четырех поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Эван Буш — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках в разных турнирах «Коламбус Крю» проиграл лишь дважды при восьми победах.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, пусть его и ожидает непростой выезд.

Кучо Эрнандес — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали обе команды забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Лос-Анджелеса» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Коламбус Крю» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.05, победа «Коламбус Крю» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

При этом гости проиграли в двух из четырех последних выездных поединков.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.12