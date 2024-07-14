ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса? Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры Ламин ЯмальТалант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • 11:28
    • «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро
  • 10:49
    • В «Алавесе» отреагировали на слухи о возможном переходе Антона Миранчука
  • 10:30
    • Мората дал согласие на переход в «Милан»
  • 10:14
    • «МЮ» может подписать лидера «Фенербахче»
  • 10:05
    • РФС обсудит с УЕФА вопрос восстановления позиций в клубном рейтинге
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес Гэлакси» добудет три очка

    «Даллас» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, МЛС, 14 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    14 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 14 Июля 2024 года

    Даллас

  • Даллас
    •  Даллас 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» пока никак не может запрыгнуть в зону плей-офф. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Даллас» на 7 очков отстает от искомой 9 позиции. Да и выиграла команда всего в 6 матчах из 22.

    Даллас — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.833.692.30Бонус180%
    •

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» вылетел из Кубка США, уступив «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Даллас» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Причем в двух своих последних поединках команда потерпела поражения. Да и пропускает «Даллас» частенько: 37 мячей в 22 матчах.

    Не сыграют: Патриксон Дельгадо, Хесус Феррейра — травмированы. Пол Арриола — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Даллас» усугубил свое турнирное положение. Да и моральный дух в коллективе явно не на высоте.

    Матчи против «Гэлакси» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Даллас» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Теоретические шансы выйти в плей-офф еще имеются.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» сражается за лидерство в Западной конференции. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Лос-Анджелес Гэлакси» весьма неплохо атакует. В 23 поединках чемпионата игроки команды отличились 44 точными выстрелами.

  • Лучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры
  • Превью перед стартом Первой лиги чемпионата России по футболу сезона 2024/2025
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Лос-Анджелес Гэлакси» дома переиграл «Миннесоту» (2:1).

    До того команда дома уступила «Лос-Анджелесу» (1:2). А вот чуть ранее был разгромлен «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0).

    В пяти последних матчах «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Гастон Бругман — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит весьма неплохо. Вот только пропускает команда немало: 30 мячей в 23 поединках.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 12 раз в 23 встречах. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

    Вот только потери очков стали неприятной тенденцией. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

    И уж точно номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. «Лос-Анджелес Гэлакси» по игре выглядит мощнее «Далласа».

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

    • «Даллас» проиграл в 2 своих последних поединках

    • До последней победы над «Далласом» «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил сопернику в 4 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.41.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за лидерство, и уж точно будут активно атаковать.

    «Даллас» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Железничар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алай — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико-ГО
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес Гэлакси» добудет три очка
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры