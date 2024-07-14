«Лос-Анджелес Гэлакси» добудет три очка

14 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» пока никак не может запрыгнуть в зону плей-офф. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Даллас» на 7 очков отстает от искомой 9 позиции. Да и выиграла команда всего в 6 матчах из 22.

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Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» вылетел из Кубка США, уступив «Спортинг Канзас-Сити» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Даллас» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Причем в двух своих последних поединках команда потерпела поражения. Да и пропускает «Даллас» частенько: 37 мячей в 22 матчах.

Не сыграют: Патриксон Дельгадо, Хесус Феррейра — травмированы. Пол Арриола — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Даллас» усугубил свое турнирное положение. Да и моральный дух в коллективе явно не на высоте.

Матчи против «Гэлакси» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Даллас» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Теоретические шансы выйти в плей-офф еще имеются.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» сражается за лидерство в Западной конференции. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Лос-Анджелес Гэлакси» весьма неплохо атакует. В 23 поединках чемпионата игроки команды отличились 44 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Лос-Анджелес Гэлакси» дома переиграл «Миннесоту» (2:1).

До того команда дома уступила «Лос-Анджелесу» (1:2). А вот чуть ранее был разгромлен «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:0).

В пяти последних матчах «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Не сыграют: Гастон Бругман — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит весьма неплохо. Вот только пропускает команда немало: 30 мячей в 23 поединках.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл 12 раз в 23 встречах. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

Вот только потери очков стали неприятной тенденцией. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

И уж точно номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. «Лос-Анджелес Гэлакси» по игре выглядит мощнее «Далласа».

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

«Даллас» проиграл в 2 своих последних поединках

До последней победы над «Далласом» «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил сопернику в 4 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.41.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за лидерство, и уж точно будут активно атаковать.

«Даллас» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30