Палмейрас
Коринтианс
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» занимает четвертое место в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.
Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второй «Байи», а также по дополнительным показателям уступает третьему «Ботафого», у которого также 23 очка.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Форталезе» (0:3).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на чемпионат, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл один раз при шести победах и двух ничьих.
Эстевао — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе девять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.
Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й позиции, поэтому ей важно набирать по максимуму очков в такой ситуации.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он разошелся миром с «Куябой» (1:1).
Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Карлуш Мигел, Фагнер, Диего Паласиос, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Коринтианс» ни разу не выиграл при четырех ничьих и двух поражениях.
Это говорит о плохой форме гостей, которая привела к их падению в зону вылета, тем не менее, она же говорит о каких-никаких шансах на ничью.
Весли, Кака, Юри Алберто — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.30, победа «Коринтианса» — в 7.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает сыграть решающую роль.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».
Ставка: обе команды забьют за 2.08