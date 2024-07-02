«Палмейрас» на своем поле примет «Коринтианс» в 13-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает четвертое место в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.

Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второй «Байи», а также по дополнительным показателям уступает третьему «Ботафого», у которого также 23 очка.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Форталезе» (0:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на чемпионат, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл один раз при шести победах и двух ничьих.

Эстевао — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе девять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й позиции, поэтому ей важно набирать по максимуму очков в такой ситуации.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он разошелся миром с «Куябой» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Карлуш Мигел, Фагнер, Диего Паласиос, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Коринтианс» ни разу не выиграл при четырех ничьих и двух поражениях.

Это говорит о плохой форме гостей, которая привела к их падению в зону вылета, тем не менее, она же говорит о каких-никаких шансах на ничью.

Весли, Кака, Юри Алберто — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.30, победа «Коринтианса» — в 7.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает сыграть решающую роль.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».

Ставка: обе команды забьют за 2.08