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    Оставит ли «Палмейрас» в зоне вылета «Коринтианс»?

    «Палмейрас» — «Коринтианс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Коринтианс»
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    Эстевао
    «Палмейрас» на своем поле примет «Коринтианс» в 13-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 2 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июля 2024 года

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 02:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» занимает четвертое место в турнирной таблице. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — девять пропущенных.

    Команда на один балл отстает от лидера «Фламенго» и второй «Байи», а также по дополнительным показателям уступает третьему «Ботафого», у которого также 23 очка.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Форталезе» (0:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков, которые пришлись на чемпионат, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Лазаро, Ромуло, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл один раз при шести победах и двух ничьих.

    Эстевао — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 18-е место в турнирной таблице. В его активе девять забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 16-й позиции, поэтому ей важно набирать по максимуму очков в такой ситуации.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он разошелся миром с «Куябой» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Карлуш Мигел, Фагнер, Диего Паласиос, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Коринтианс» ни разу не выиграл при четырех ничьих и двух поражениях.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая привела к их падению в зону вылета, тем не менее, она же говорит о каких-никаких шансах на ничью.

    Весли, Кака, Юри Алберто — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Палмейраса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Коринтианс» сыграл вничью.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.30, победа «Коринтианса» — в 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает сыграть решающую роль.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».

    Ставка: обе команды забьют за 2.08

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    «Палмейрас» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Палмейрас» в зоне вылета «Коринтианс»?
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