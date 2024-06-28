Ботафого
Брагантино
«Ботафого»
Турнирное положение: По итогам 11-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает четверте место с 20 баллами и разницей мячей 18-11.
Команда находится в зоне Кубка Либертадорес (КЛ) на 4 очка отстает от лидера «Фламенго», а также на два балла опережает 5-ю позицию, которая входит в зону квалификации КЛ.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Крисиумы» (1:2).
Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименту, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах «Ботафого» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.
Хотя это говорит о неплохой форме хозяев, то, что в двух последних матчах они не побеждали, скорее свидетельствуют о некотором спаде коллектива.
Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.
Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на два балла зоне Кубка Либертадорес и на один пункт опережая зону Южноамериканского кубка.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Виторию» (2:1).
Этот успех стал третьим для коллектива в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмирован — Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» проиграл лишь дважды при пяти победах и одной ничьей.
С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в пяти последних матчах они дважды проиграли, говорит о том, что они явно небезгрешны.
Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ботафого» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Ботафого» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.45, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.
- 2.33Грузия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.69Украина — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.20Словакия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.
При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05