«Ботафого» на своем поле примет «Ред Булл Брагантино» в 12-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 27 июня и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: По итогам 11-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает четверте место с 20 баллами и разницей мячей 18-11.

Команда находится в зоне Кубка Либертадорес (КЛ) на 4 очка отстает от лидера «Фламенго», а также на два балла опережает 5-ю позицию, которая входит в зону квалификации КЛ.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Крисиумы» (1:2).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименту, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах «Ботафого» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.

Хотя это говорит о неплохой форме хозяев, то, что в двух последних матчах они не побеждали, скорее свидетельствуют о некотором спаде коллектива.

Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.

Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на два балла зоне Кубка Либертадорес и на один пункт опережая зону Южноамериканского кубка.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Виторию» (2:1).

Этот успех стал третьим для коллектива в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмирован — Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» проиграл лишь дважды при пяти победах и одной ничьей.

С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в пяти последних матчах они дважды проиграли, говорит о том, что они явно небезгрешны.

Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ботафого» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Ботафого» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.45, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.

При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05