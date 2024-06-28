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    Выпадет ли «Ботафого» из топ-4?

    «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино»
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    Дамиан Суарес («Ботафого»)
    «Ботафого» на своем поле примет «Ред Булл Брагантино» в 12-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 27 июня и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июня 2024 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 01:00 Брагантино

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    Турнирное положение: По итогам 11-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает четверте место с 20 баллами и разницей мячей 18-11.

    Команда находится в зоне Кубка Либертадорес (КЛ) на 4 очка отстает от лидера «Фламенго», а также на два балла опережает 5-ю позицию, которая входит в зону квалификации КЛ.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось удержать свои ворота на замке в игре против «Крисиумы» (1:2).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименту, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах «Ботафого» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.

    Хотя это говорит о неплохой форме хозяев, то, что в двух последних матчах они не побеждали, скорее свидетельствуют о некотором спаде коллектива.

    Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.

    Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на два балла зоне Кубка Либертадорес и на один пункт опережая зону Южноамериканского кубка.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Виторию» (2:1).

    Этот успех стал третьим для коллектива в пяти последних поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмирован — Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» проиграл лишь дважды при пяти победах и одной ничьей.

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    С одной стороны это говорит о неплохой форме гостей, с другой — то, что в пяти последних матчах они дважды проиграли, говорит о том, что они явно небезгрешны.

    Хелиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Ботафого» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Ботафого» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.45, победа «Ред Булл Брагантино» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.

    При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ред Булл Брагантино».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Ботафого» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на футбол. Выпадет ли «Ботафого» из топ-4?
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