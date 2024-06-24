24 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Витория». Начало игры — в 00:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Витория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» традиционно сражаются за высокие места. Сейчас команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч: 11 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» потерпел поражение от «Палмейраса» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ред Булл Брагантино» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

До последней коллизии «быки» переиграли «Жувентуде» (2:1). А вот встреча с «Атлетико Минейро» завершилась неудачей (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» борются за попадание в топ-4. Да и с реализацией у команды относительный порядок: 13 забитых мячей.

Матчи против «Витории» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Ред Булл Брагантино» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «быки» обыгрывали «Виторию».

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» обречена на борьбу за выживание. Команда ныне расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Витория» выиграла лишь 2 матча из 10. Да и пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч: 17 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Витория» уверенно расправилась с «Атлетико Минейро» (4:2).

До того команда обыграла еще и «Интернасьонал» (2:1). Да и вообще, серия без поражений составляет 4 матча.

В пяти последних матчах «Витория» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: Эвералдо, Матеус Гонсалвеш — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Витория» смотрится весьма уверенно. Команда уже отдалилась от опасной зоны на 2 очка.

При этом «Витория» забивает в среднем чуть более гола за матч. Зато в последних поединках чемпионата команда здорово прибавила!

В кадровом плане у команды также имеются пробоины. Зато две последних виктории морально преобразили игроков.

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Витория» явно намеревается продлить свой приятный беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

«Витория» выиграла в 2 своих последних матчах

«Ред Булл Брагантино» в двух последних очных поединках обыгрывал «Виторию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.01 и 1.81.

Прогноз: Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, и уж точно не будут отсиживаться в обороне.

Номинальные хозяева неплохо атакуют, да и «Витория» пропускает слишком часто.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.01