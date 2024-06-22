22 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайсар». Начало игры — в 16:00 мск. «Жетысу» — «Кайсар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» является середняком чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Жетысу» всего на 4 очка отстает от дуэта лидеров. Вот только забила команда лишь 10 мячей в 10 сыгранных матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела взять три очка. «Жетысу» расписал мировую с «Женисом» (2:2).

А вот до того команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (1:3). Зато с крепкой «Астаной» справиться удалось (2:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «Жетысу» отличились 8 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Антон Шрамченко — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и потери очков на ровном месте являются неприятной традицией.

Матчи против «Кайсара» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жетысу» выиграл 2 раза при одном поражении.

Более того, «Жетысу» уже 2 года не может переиграть «Кайсар». Да и серия из 2 матчей без побед явно не прибавляет положительных эмоций.

«Кайсар»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Кайсар» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кайсар» выиграл всего в 3 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем практически гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Кайсар» не смог одолеть «Туран» (1:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). Правда, поединок с сильным «Актобе» завершился неудачей (0:2).

Забивает команда в среднем чуть менее гола за матч. Зато отставание от медальной зоны измеряется лишь тремя очками.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Кайсар» явно постарается прибавить в плане реализации. Да и вообще, с креативом в атаке у команды не особо складывается.

Зато приличный отрезок выдает Валерий Громыко. Белорус настрелял уже 4 мяча в 8 сыгранных матчах чемпионата.

Очевидно, что «Кайсар» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Статистика для ставок

«Жетысу» уже 2 года не может обыграть «Кайсар»

Обе команды в среднем пропускают почти гол за матч

«Кайсар» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.76, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

Прогноз: Обе команды способны улучшить свои результаты, да и в атаке явно поднатореют.

В матче примерно равных по силе соперников заметного преимущества не будет ни у кого.

Ставка: Ничья за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Жетысу» воспользуется фактором своего поля.

Ставка: Победа «Жетысу» за 2.56