ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича Сборная Сербии празднует гол ЙовичаДневник Евро-2024. Неудержимая Испания, спаситель Йович и Капитан Франция Сборная ИспанииКороче, Евро. 20-21 июня
    Все новости спорта

    Ставим на паритет!

    «Жетысу» — «Кайсар». Ставка (к. 2.76) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 22 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Кайсар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кайсар»
    22 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайсар». Начало игры — в 16:00 мск. «Жетысу» — «Кайсар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Июня 2024 года

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 16:00 Кайсар

    Кайсар

  • Кызылорда
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» является середняком чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жетысу» всего на 4 очка отстает от дуэта лидеров. Вот только забила команда лишь 10 мячей в 10 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела взять три очка. «Жетысу» расписал мировую с «Женисом» (2:2).

    А вот до того команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (1:3). Зато с крепкой «Астаной» справиться удалось (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «Жетысу» отличились 8 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Антон Шрамченко — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и потери очков на ровном месте являются неприятной традицией.

    Матчи против «Кайсара» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жетысу» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Более того, «Жетысу» уже 2 года не может переиграть «Кайсар». Да и серия из 2 матчей без побед явно не прибавляет положительных эмоций.

    «Кайсар»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Кайсар» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кайсар» выиграл всего в 3 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем практически гол за матч.

  • Кто остановит Германию? Главные выводы после первого тура Евро-2024
  • На чемпионате Европы позади матчи первого тура группового этапа
  • 19/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Кайсар» не смог одолеть «Туран» (1:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). Правда, поединок с сильным «Актобе» завершился неудачей (0:2).

    Забивает команда в среднем чуть менее гола за матч. Зато отставание от медальной зоны измеряется лишь тремя очками.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Кайсар» явно постарается прибавить в плане реализации. Да и вообще, с креативом в атаке у команды не особо складывается.

    Зато приличный отрезок выдает Валерий Громыко. Белорус настрелял уже 4 мяча в 8 сыгранных матчах чемпионата.

    Очевидно, что «Кайсар» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • «Жетысу» уже 2 года не может обыграть «Кайсар»

    • Обе команды в среднем пропускают почти гол за матч

    • «Кайсар» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.76, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

    Прогноз: Обе команды способны улучшить свои результаты, да и в атаке явно поднатореют.

    В матче примерно равных по силе соперников заметного преимущества не будет ни у кого.

    Ставка: Ничья за 2.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Жетысу» воспользуется фактором своего поля.

    Ставка: Победа «Жетысу» за 2.56

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Азаренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пегула — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хуркач — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Харрис — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Путинцева — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Калинская — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жетысу» — «Кайсар». 22 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайсар». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Кайсар» с коэффициентом 2.76.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры