Жетысу
Кайсар
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» является середняком чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Жетысу» всего на 4 очка отстает от дуэта лидеров. Вот только забила команда лишь 10 мячей в 10 сыгранных матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела взять три очка. «Жетысу» расписал мировую с «Женисом» (2:2).
А вот до того команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (1:3). Зато с крепкой «Астаной» справиться удалось (2:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «Жетысу» отличились 8 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Антон Шрамченко — травмирован.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и потери очков на ровном месте являются неприятной традицией.
Матчи против «Кайсара» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жетысу» выиграл 2 раза при одном поражении.
Более того, «Жетысу» уже 2 года не может переиграть «Кайсар». Да и серия из 2 матчей без побед явно не прибавляет положительных эмоций.
«Кайсар»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Кайсар» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Кайсар» выиграл всего в 3 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем практически гол за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Кайсар» не смог одолеть «Туран» (1:1).
А вот до того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). Правда, поединок с сильным «Актобе» завершился неудачей (0:2).
Забивает команда в среднем чуть менее гола за матч. Зато отставание от медальной зоны измеряется лишь тремя очками.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайсар» выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Кайсар» явно постарается прибавить в плане реализации. Да и вообще, с креативом в атаке у команды не особо складывается.
Зато приличный отрезок выдает Валерий Громыко. Белорус настрелял уже 4 мяча в 8 сыгранных матчах чемпионата.
Очевидно, что «Кайсар» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в последних матчах выглядел не лучшим образом.
Статистика для ставок
- «Жетысу» уже 2 года не может обыграть «Кайсар»
- Обе команды в среднем пропускают почти гол за матч
- «Кайсар» не проигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 2.76, а победа оппонента — в скромные 3.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.
- 2.03Нидерланды — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.22Словакия — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 3.22Польша — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды способны улучшить свои результаты, да и в атаке явно поднатореют.
В матче примерно равных по силе соперников заметного преимущества не будет ни у кого.
Ставка: Ничья за 2.76.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Жетысу» воспользуется фактором своего поля.
Ставка: Победа «Жетысу» за 2.56