17 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» пройдет матч первого тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Словакии. Начало — в 19:00 по мск. Бельгия — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная Бельгии легко преодолела квалификацию, уверенно заняв первое место в группе, так ни разу никому и не проиграв.

За восемь проведенных встреч отбора бельгийцы отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

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Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 «красные дьяволы» провели два товарищеских матча, в которых добились уверенных выигрышей. Они поочередно на своей территории одолели 2:0 Черногорию и 3:0 Люксембург.

Не сыграют: Аксель Витцель не поможет своей команде.

Ориентировочный состав Кастеелс; Фас, Витсель, де Кейпер; Кастань, Мангаля, Онана, Докю; Троссар, Лукаку, де Брейне.

Состояние команды: Сейчас у национальной команды Бельгии 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

За это время она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.

Словакия

Турнирное положение: Сборная Словакии в отборочном цикле заняла второе место в своей группе, пропустив выше себя только Португалию, обогнав при этом Люксембург, Исландию, Боснию и Лихтенштейн.

За всю дистанцию словаки добились семи выигрышей, расписали одну мировую и потерпели два фиаско, забили 17 мячей при всего восьми пропущенных.

Последние матчи: При подготовке к предстоящему турниру «соколы» также успели провести два спарринга, выиграв их оба на своем поле с одинаковым счетом по 4:0, поочередно одолев сборные Сан-Марино и Уэльса.

Не сыграют: Защитник Вавро получил небольшое повреждение и рискует не сыграть в этом поединке.

Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.

Состояние команды: За десять минувших своих встреч национальная команда Словакии победила в шести из них, также три поединка она еще проиграла и расписала одну мировую за это время. И только в двух случаях данного периода словаки уходили с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели три матча, два из которых завершились вничью и раз победили бельгийцы

Во всех трех этих случаях неизменно забивали обе стороны

И только одно из этих трех очных противостояний принес верховой тотал

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.54, победа Словакии — 6.40, ничья — 4.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.07 соответственно.

Прогноз: Исходя из того, что в очных встречах этих сборных всегда забивали обе стороны и данные команды являются весьма результативными в остальных поединках, то здесь также напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.93.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится весьма результативным и принесет более трех забитых мячей.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.36.

А еще есть прогноз на победителя в матче за 1.80.