Бельгия
Словакия
Бельгия
Турнирное положение: Сборная Бельгии легко преодолела квалификацию, уверенно заняв первое место в группе, так ни разу никому и не проиграв.
За восемь проведенных встреч отбора бельгийцы отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.
Бельгия — Словакия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 «красные дьяволы» провели два товарищеских матча, в которых добились уверенных выигрышей. Они поочередно на своей территории одолели 2:0 Черногорию и 3:0 Люксембург.
Не сыграют: Аксель Витцель не поможет своей команде.
Ориентировочный состав Кастеелс; Фас, Витсель, де Кейпер; Кастань, Мангаля, Онана, Докю; Троссар, Лукаку, де Брейне.
Состояние команды: Сейчас у национальной команды Бельгии 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.
За это время она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.
Словакия
Турнирное положение: Сборная Словакии в отборочном цикле заняла второе место в своей группе, пропустив выше себя только Португалию, обогнав при этом Люксембург, Исландию, Боснию и Лихтенштейн.
За всю дистанцию словаки добились семи выигрышей, расписали одну мировую и потерпели два фиаско, забили 17 мячей при всего восьми пропущенных.
Последние матчи: При подготовке к предстоящему турниру «соколы» также успели провести два спарринга, выиграв их оба на своем поле с одинаковым счетом по 4:0, поочередно одолев сборные Сан-Марино и Уэльса.
Не сыграют: Защитник Вавро получил небольшое повреждение и рискует не сыграть в этом поединке.
Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.
Состояние команды: За десять минувших своих встреч национальная команда Словакии победила в шести из них, также три поединка она еще проиграла и расписала одну мировую за это время. И только в двух случаях данного периода словаки уходили с поля без забитого гола.
Статистика для ставок
- Между собой эти сборные провели три матча, два из которых завершились вничью и раз победили бельгийцы
- Во всех трех этих случаях неизменно забивали обе стороны
- И только одно из этих трех очных противостояний принес верховой тотал
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.54, победа Словакии — 6.40, ничья — 4.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.07 соответственно.
- 2.02Австрия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бельгия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Исходя из того, что в очных встречах этих сборных всегда забивали обе стороны и данные команды являются весьма результативными в остальных поединках, то здесь также напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.93.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится весьма результативным и принесет более трех забитых мячей.
Ставка: ТБ 3,0 за 2.36.
А еще есть прогноз на победителя в матче за 1.80.