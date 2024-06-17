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    Бельгия — Словакия. Ставка (к. 1.93) на футбол 17 июня 2024 года

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    17 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» пройдет матч первого тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Словакии. Начало — в 19:00 по мск. Бельгия — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 17 Июня 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 19:00 Словакия

    Словакия

  • Братислава
    •

    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная Бельгии легко преодолела квалификацию, уверенно заняв первое место в группе, так ни разу никому и не проиграв.

    За восемь проведенных встреч отбора бельгийцы отпраздновали шесть викторий и дважды сыграли вничью, забили 22 гола, а пропустили в свои ворота лишь четыре мяча.

    Бельгия — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Непосредственно перед стартом Евро-2024 «красные дьяволы» провели два товарищеских матча, в которых добились уверенных выигрышей. Они поочередно на своей территории одолели 2:0 Черногорию и 3:0 Люксембург.

    Не сыграют: Аксель Витцель не поможет своей команде.

    Ориентировочный состав Кастеелс; Фас, Витсель, де Кейпер; Кастань, Мангаля, Онана, Докю; Троссар, Лукаку, де Брейне.

    Состояние команды: Сейчас у национальной команды Бельгии 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

    За это время она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.

    Словакия

    Турнирное положение: Сборная Словакии в отборочном цикле заняла второе место в своей группе, пропустив выше себя только Португалию, обогнав при этом Люксембург, Исландию, Боснию и Лихтенштейн.

    За всю дистанцию словаки добились семи выигрышей, расписали одну мировую и потерпели два фиаско, забили 17 мячей при всего восьми пропущенных.

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    • Последние матчи: При подготовке к предстоящему турниру «соколы» также успели провести два спарринга, выиграв их оба на своем поле с одинаковым счетом по 4:0, поочередно одолев сборные Сан-Марино и Уэльса.

    Не сыграют: Защитник Вавро получил небольшое повреждение и рискует не сыграть в этом поединке.

    Ориентировочный состав Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.

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    Состояние команды: За десять минувших своих встреч национальная команда Словакии победила в шести из них, также три поединка она еще проиграла и расписала одну мировую за это время. И только в двух случаях данного периода словаки уходили с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти сборные провели три матча, два из которых завершились вничью и раз победили бельгийцы

    • Во всех трех этих случаях неизменно забивали обе стороны

    • И только одно из этих трех очных противостояний принес верховой тотал

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.54, победа Словакии — 6.40, ничья — 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что в очных встречах этих сборных всегда забивали обе стороны и данные команды являются весьма результативными в остальных поединках, то здесь также напрашивается ставка на обмен забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.93.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится весьма результативным и принесет более трех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.36.

    А еще есть прогноз на победителя в матче за 1.80.

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    Бельгия — Словакия. 17 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» пройдет матч первого тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Словакии. Начало — в 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Бельгия — Словакия с коэффициентом 1.93.
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