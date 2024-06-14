14 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сармьенто» и «Эстудиантес». Начало игры — в 01:00 мск. «Сармьенто» — «Эстудиантес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сармьенто»

Турнирное положение: «Сармьенто» сражается за выживание в элите аргентинского футбола. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Сармьенто» забил всего 3 мяча в 4 поединках аргентинского чемпионата. Да и выиграла команда всего один раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сармьенто» минимально одолел «Сан-Лоренсо».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сармьенто» выиграл лишь единожды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

До последнего локального успеха команда не побеждала почти 3 месяца. Да и голы ей даются уж чересчур натужно.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Сармьенто» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и вообще, команда по игре смотрится крайне неуверенно.

Против «Эстудиантеса» команда традиционно играет неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран всего 1 при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются дать бой более сильному оппоненту. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

«Эстудиантес»

Турнирное положение: «Эстудиантес» текущий чемпионат проводит не особо ярко. Команда ныне расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Эстудиантес» в 4 матчах набрал 7 очков. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 3 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сыграла вничью. «Эстудиантес» в матче Кубка Либертадорес расписал паритет с «Гремио» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Годой Крус» (1:1). А вот поражение от «Уачипато» (3:4) получилось с оттенком драмы.

В пяти своих последних матчах «Эстудиантес» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Эстудиантес» выглядит нестабильно. Да и забила команда всего 5 мячей в 4 матчах чемпионата.

При этом «Эстудиантес» не побеждает 4 матча кряду. Притом, что амбиции клуба предполагают сражение за самые высокие места.

И уж точно команда мечтает подняться в группу лидеров. Да и отомстить «Сармьенто» за последнее поражение в очной встрече (1:3) необходимо.

Наверняка номинальные гости постараются разжиться тремя очками. «Эстудиантес» явно будет активно атаковать.

Статистика для ставок

«Сармьенто» забил всего 3 мяча в 4 матчах чемпионата

«Эстудиантес» не побеждает в 4 своих последних поединках

«Сармьенто» до последней виктории не побеждал почти 3 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эстудиантес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 4.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма различными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

Прогноз: «Эстудиантес» на голову сильнее соперника, что наверняка докажет с первых минут матча.

«Сармьенто» имеет серьезные проблемы в плане реализации, тогда как гости сражаются за высокие места.

Ставка: Победа «Эстудиантеса» в 1 тайме за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.29