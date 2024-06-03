Сан-Паулу
Крузейро
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» явно поборется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Сан-Паулу» в 6 матчах добыл 3 виктории. Зато забила команда 10 мячей: больше забил только «Ботафого».
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Сан-Паулу» в Кубке Либертадорес переиграл «Тальерес Кордоба» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.
А вот не проигрывает команда уже полтора месяца. Да и форвард Лусиано забил 3 мяча в 6 поединках бразильского чемпионата.
Не сыграют: Пабло Майя, Веллингтон Рато, Рафинья — травмированы.
Состояние команды: ныне «Сан-Паулу» лишь на три очка отстает от лидера чемпионата. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Крузейро» для команды исторически складываются крайне непросто. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидеру. Да и в последнее время команда Луиса Зубельдии демонстрирует отличные результаты.
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» текущий чемпионат проводит, в целом, на своем уровне. Команда ныне расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Крузейро» выиграл в 3 матчах из 5. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 8 мячей в 5 встречах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Крузейро» минимально переиграл «Универсидад Католика Кито» в рамках Южноамериканского кубка.
Победная серия команды составляет 5 матчей. Причем в 4 последних поединках «лисы» оставили свои ворота сухими.
В пяти последних матчах «Крузейро» пропустил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников.
Не сыграют: Хуан Диненно, Матеус Витал — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Крузейро» выглядит весьма и весьма выгодно. Да и ресурсы для подъема повыше имеются.
При этом «Крузейро» имеет сверхнадежные тылы. Вот только клубный лазарет все никак не опустеет.
Потенциально «лисы» могут побороться за чемпионский титул. Да и по потерянным очкам команда находится как раз среди лидеров.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и нельзя снижать крейсерскую скорость!
Статистика для ставок
- «Крузейро» выиграл в 5 своих последних поединках
- «Сан-Паулу» имеет двухматчевую победную серию
- «Сан-Паулу» не пропускал в трех последних матчах, «Крузейро» — в четырех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.29 и 1.63.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.00Аталанта — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Обе команды нынче пребывают в прекрасных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.
«Крузейро» явно постарается подняться в группу лидеров, да и оппонент явно не лыком шит.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить получится у обеих команд.
Ставка: Обе забьют за 2.11