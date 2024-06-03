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    В Сан-Паулу будут забивать

    «Сан-Паулу» — «Крузейро». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Крузейро»
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    «Сан-Паулу»
    3 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Крузейро». Начало игры — в 00:30 мск. «Сан-Паулу» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Июня 2024 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 00:30 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» явно поборется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Паулу» в 6 матчах добыл 3 виктории. Зато забила команда 10 мячей: больше забил только «Ботафого».

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Сан-Паулу» в Кубке Либертадорес переиграл «Тальерес Кордоба» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.

    А вот не проигрывает команда уже полтора месяца. Да и форвард Лусиано забил 3 мяча в 6 поединках бразильского чемпионата.

    Не сыграют: Пабло Майя, Веллингтон Рато, Рафинья — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Сан-Паулу» лишь на три очка отстает от лидера чемпионата. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Крузейро» для команды исторически складываются крайне непросто. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидеру. Да и в последнее время команда Луиса Зубельдии демонстрирует отличные результаты.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» текущий чемпионат проводит, в целом, на своем уровне. Команда ныне расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Крузейро» выиграл в 3 матчах из 5. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 8 мячей в 5 встречах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Крузейро» минимально переиграл «Универсидад Католика Кито» в рамках Южноамериканского кубка.

    Победная серия команды составляет 5 матчей. Причем в 4 последних поединках «лисы» оставили свои ворота сухими.

    В пяти последних матчах «Крузейро» пропустил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Хуан Диненно, Матеус Витал — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Крузейро» выглядит весьма и весьма выгодно. Да и ресурсы для подъема повыше имеются.

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    При этом «Крузейро» имеет сверхнадежные тылы. Вот только клубный лазарет все никак не опустеет.

    Потенциально «лисы» могут побороться за чемпионский титул. Да и по потерянным очкам команда находится как раз среди лидеров.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и нельзя снижать крейсерскую скорость!

    Статистика для ставок

    • «Крузейро» выиграл в 5 своих последних поединках

    • «Сан-Паулу» имеет двухматчевую победную серию

    • «Сан-Паулу» не пропускал в трех последних матчах, «Крузейро» — в четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.29 и 1.63.

    Прогноз: Обе команды нынче пребывают в прекрасных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

    «Крузейро» явно постарается подняться в группу лидеров, да и оппонент явно не лыком шит.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить получится у обеих команд.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Сан-Паулу» — «Крузейро». 3 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Крузейро». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Крузейро» с коэффициентом 2.29.
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