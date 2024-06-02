2 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Хосилот». Начало игры — в 15:00 мск. «Равшан» — «Хосилот»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» нынче бьется за высокие места На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Равшан» проиграл лишь один раз в нынешнем чемпионате. В 8 матчах команда выиграла 3 раза при 4 паритетах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «Равшан» не смог одолеть «Худжанд» (1:1).

Причем команда не проигрывает уже 2 матча кряду. До того она учинила разгром скромному «Куктошу» (3:0).

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Равшан» забил 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела довольно монолитно. Вот только оборона ошибается частенько.

Команде явно не хватает пресловутой стабильности. Потери очков на ровном месте не позволяют «Равшану» вклиниться в битву за медали.

Несомненно, номинальные хозяева постараются подтянуться к тройке сильнейших. Да и оппонент крайне нестабилен.

«Хосилот»

Турнирное положение: Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Ныне «Хосилот» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Хосилот» имеет не особо надежные тылы. В 8 поединках чемпионата команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Хосилот» не дал себя обыграть сильным «армейцам» (1:1).

Причем до того команда расписала мировую с «Панджшером» (0:0). А вот посредственный «Баркчи» ей удалось разбить (3:0).

Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. «Хосилот» настрелял 11 голов в 8 поединках таджикского чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот» выглядит достаточно убедительно. Да и отставание от 4 строчки составляет всего 2 очка.

На данный момент команда подняться как минимум в топ-5. Вот только нужно срочно улучшать игру в обороне.

Вот только «Хосилот» почти 8 лет не обыгрывает «Равшан». Причем соперник нынче также не отличается крепкими тылами.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Да и не проигрывает команда 3 матча подряд.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают ровно гол за матч

«Хосилот» не проигрывает 3 матча кряду

«Хосилот» почти 8 лет не может одолеть «Равшан»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«Равшан» в минувшем туре потерял два очка, и явно постарается вернуться на победную тропу.

Ставка: Победа «Равшана» в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм соперники завершат вничью

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60