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    «Хосилоту» сразу придется нелегко

    «Равшан» — «Хосилот». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 2 июня 2024 года

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    «Хосилот»
    2 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Хосилот». Начало игры — в 15:00 мск. «Равшан» — «Хосилот»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 02 Июня 2024 года

    Равшан

  • Куляб
    •  Равшан 15:00 Хосилот

    Хосилот

  • Пархар
    •

    «Равшан»

    Турнирное положение: «Равшан» нынче бьется за высокие места На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Равшан» проиграл лишь один раз в нынешнем чемпионате. В 8 матчах команда выиграла 3 раза при 4 паритетах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. «Равшан» не смог одолеть «Худжанд» (1:1).

    Причем команда не проигрывает уже 2 матча кряду. До того она учинила разгром скромному «Куктошу» (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Равшан» забил 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела довольно монолитно. Вот только оборона ошибается частенько.

    Команде явно не хватает пресловутой стабильности. Потери очков на ровном месте не позволяют «Равшану» вклиниться в битву за медали.

    Несомненно, номинальные хозяева постараются подтянуться к тройке сильнейших. Да и оппонент крайне нестабилен.

    «Хосилот»

    Турнирное положение: Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. Ныне «Хосилот» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Хосилот» имеет не особо надежные тылы. В 8 поединках чемпионата команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Хосилот» не дал себя обыграть сильным «армейцам» (1:1).

    Причем до того команда расписала мировую с «Панджшером» (0:0). А вот посредственный «Баркчи» ей удалось разбить (3:0).

    Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. «Хосилот» настрелял 11 голов в 8 поединках таджикского чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот» выглядит достаточно убедительно. Да и отставание от 4 строчки составляет всего 2 очка.

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    На данный момент команда подняться как минимум в топ-5. Вот только нужно срочно улучшать игру в обороне.

    Вот только «Хосилот» почти 8 лет не обыгрывает «Равшан». Причем соперник нынче также не отличается крепкими тылами.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Да и не проигрывает команда 3 матча подряд.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают ровно гол за матч

    • «Хосилот» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Хосилот» почти 8 лет не может одолеть «Равшан»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Равшан» в минувшем туре потерял два очка, и явно постарается вернуться на победную тропу.

    Ставка: Победа «Равшана» в 1 тайме за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм соперники завершат вничью

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60

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    «Равшан» — «Хосилот». 2 июня в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Равшан» и «Хосилот». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Равшан» — «Хосилот» с коэффициентом 2.39.
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