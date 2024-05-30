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    Матч не порадует изобилием голов

    «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, регулярный чемпионата МЛС, 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс»
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    «Хьюстон Динамо»
    30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Хьюстон Динамо» на своем поле примет «Колорадо Рэпидс». Начало — в 03:30 по мск. «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •  Хьюстон Динамо 03:30 Колорадо Рэпидс

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
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    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: Команда из штата Техас с 18 очками идет на восьмом месте в Западной конференции и на балл отстает от седьмой позиции.

    «Хьюстон Динамо» в текущем чемпионате добился пяти викторий, трижды играл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 13:15.

    Хьюстон Динамо — Колорадо Рэпидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: К этой игре «апельсины» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой проиграли в гостях 1:2 «Лос-Анджелес Галакси» и 0:1 «Остину», а также на своем поле поделили очки с «Далласом» 1:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» не лучшим образом проводит свой последний отрезок. Так, за восемь предыдущих поединков коллектив смог добыть лишь одну победу. Три матча в этот период он еще свел вничью и потерпел четыре фиаско. И в половине случаев данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: Клуб из города Денвер с 22 набранными очками идет шестым на Востоке и на три очка отстает от второй позиции.

    «Колорадо Рэпидс» добился шести викторий, четыре матча свел вничью и пять встреч проиграл, забил 27 мячей, а пропустил на гол меньше.

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    • Последние матчи: «Бордово-голубые» в прошлом туре на своем поле поделили очки с «Миннесотой», расписав результативную ничью со счетом 3:3. Игровым же днем ранее они в выездном поединке уступили «Реал Солт Лейк» со счетом 3:5.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» в отрезке последних шести игр чемпионата проиграл в трех из них и дважды в гостях. Еще в данный период коллектив расписал одну мировую и добился двух викторий. А за минувшие десять встреч первенства команда только в одном случае уходила с поля без результативного действия.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон Динамо» дома не может выиграть в четырех предыдущих играх, проиграв раз за это время

    • «Колорадо Рэпидс» за семь предыдущих гостевых встреч проиграл две из них и трижды победил

    • Три из пяти минувших очных матчей этих клубов завершились вничью и дважды еще побеждал «Хьюстон Динамо». И только один из этих матче был верховым

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хьюстон Динамо» — 2.00, победа «Колорадо Рэпидс» — 3.65, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.13 соответственно.

    Прогноз: Так как эти клубы между собой в последнее время играли в основном нерезультативно, то и сейчас от них прытив атаке не ждем и снова ставим на низы.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.13.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, ведь в очных противостояниях данные команды три из пяти своих предыдущих свели именно вничью.

    Ставка: ничья за 3.60.

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    «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс». 30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Хьюстон Динамо» на своем поле примет «Колорадо Рэпидс». Начало — в 03:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс» с коэффициентом 2.13.
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