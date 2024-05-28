Во вторник, 28 мая, в ответном матче финала плей-офф за выход Лигу конференций австрийской Бундеслиги «Хартберг» на своем поле сыграет против «Аустрии». Начало игры — в 20:00 по мск. «Хартберг» — «Аустрия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хартберг»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Бундеслиги «Хартберг» занял пятую позицию чемпионского этапа с 28 очками и разницей мячей 49-52.

Команда с этой позиции вышла в финал плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, заняв последнюю строчку в чемпионском этапе, но в первой игре финала потерпела на выезде поражение — 1:2.

Последние матчи: именно на это поражение и пришелся предыдущий поединок хозяев.

Эта неудача стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу и Кубок Австрии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Хартберг» выиграл лишь раз при двух поражениях и при одной ничьей.

Такая форма не сулит хороших шансов коллективу на отыгрыш в ответном матче, тем более что в четырех из пяти последних домашних игр он проиграл.

Макс Энтруп — лучший бомбардир команды в австрийской Бундеслиге с 13 голами.

«Аустрия»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Бундеслиги «Аустрия» заняла вторую позицию второго этапа чемпионата с 29 очками и разницей мячей 35-34.

Команда после этого выиграла у «Вольфсбергера» полуфинал плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, после чего уже в первой игре финал победила нынешнего соперника дома — 2:1.

Последние матчи: именно эта победа и пришлась на предыдущий поединок венского клуба.

Данный успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат Австрии, а также его плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аустрия» выиграла.

Такие результаты заставляют болельщиков коллектива с надеждой ожидать ответного поединка и рассчитывать на участие в еврокубках.

Андреас Грубер — лучший бомбардир команды в лиге с 11 голами.

Статистика для ставок

в 11 из 12 последних матчей «Хартберга» забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Хартберга» забивали обе команды

в трех последних матчах «Аустрия» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.80, победа «Хартберга» — в 3.25.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.66.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе соперника. При этом в семи из девяти их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

В трех последних матчах гостей были реализованы оба данных расклада.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Аустрия» выиграет за 1.97