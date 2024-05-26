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    Прервется ли на финише сезона серия поражений «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Мальорка». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Примера, 26 мая 2024 года

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    26 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Мая 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» занимает 12-е место с 43 очками. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных.

    Команда уже давно потеряла шансы как попасть в еврокубки, так и убереглась от риска понизиться в классе, поэтому выступает без серьезной мотивации.

    Хетафе — Мальорка: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел очередное поражение. На чужом поле его обыграл «Алавес» (0:1).

    Эта неудача продлила серию поражений клуба из пригорода Мадрида до четырех поединков, которые пришлись на испанское первенство.

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    Не сыграют: Луис Милья, Дуарте, Борха Майораль, Арамбарри, Хуан Иглесиас — травмированы. Дисквалифицированы — Диего Рико, Латаса, Мориба

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Хетафе» одержал лишь одну победу при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такая форма говорит о том, что коллектив уже давно досрочно закончил сезон, застряв в середине таблицы.

    Борха Майораль — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 15 голами. Правда, травма оставляет его в лазарете.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Мальорка» занимает 17-е место с 37 баллами и разницей мячей 31-43.

    Команда уже обеспечила себе место в элитном дивизионе Испании и сейчас опережает зону вылета на четыре очка, поэтому для нее последний тур — уже формальность.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На чужом поле он сыграл вничью с «Альмерией» — 2:2.

    Эта мировая продлила беспроигрышную серию балеарцев в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Не сыграют: травмирован — ван дер Хейден, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Мальорка» один раз выиграла при четырех поражениях и четырех ничьих.

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    Такие результаты все равно позволили коллективу удержаться в элите, причем сделать это досрочно.

    Мурики и Абдон Пратс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Хетафе» не забивал

    • в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Мальорки» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Мальорки» — в 3.25.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не забивали. А в четырех из пяти их последних домашних поединков хотя бы один из соперников не забивал.

    При этом в двух из четырех последних матчей «Мальорки» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Хетафе» проиграл при тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: «Мальорка» не проиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2.00

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    «Хетафе» — «Мальорка». 26 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Мальорка» с коэффициентом 1.85.
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