26 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» занимает 12-е место с 43 очками. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных.

Команда уже давно потеряла шансы как попасть в еврокубки, так и убереглась от риска понизиться в классе, поэтому выступает без серьезной мотивации.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел очередное поражение. На чужом поле его обыграл «Алавес» (0:1).

Эта неудача продлила серию поражений клуба из пригорода Мадрида до четырех поединков, которые пришлись на испанское первенство.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Луис Милья, Дуарте, Борха Майораль, Арамбарри, Хуан Иглесиас — травмированы. Дисквалифицированы — Диего Рико, Латаса, Мориба

Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Хетафе» одержал лишь одну победу при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма говорит о том, что коллектив уже давно досрочно закончил сезон, застряв в середине таблицы.

Борха Майораль — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 15 голами. Правда, травма оставляет его в лазарете.

«Мальорка»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Мальорка» занимает 17-е место с 37 баллами и разницей мячей 31-43.

Команда уже обеспечила себе место в элитном дивизионе Испании и сейчас опережает зону вылета на четыре очка, поэтому для нее последний тур — уже формальность.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На чужом поле он сыграл вничью с «Альмерией» — 2:2.

Эта мировая продлила беспроигрышную серию балеарцев в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Не сыграют: травмирован — ван дер Хейден, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Мальорка» один раз выиграла при четырех поражениях и четырех ничьих.

Такие результаты все равно позволили коллективу удержаться в элите, причем сделать это досрочно.

Мурики и Абдон Пратс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Хетафе» не забивал

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Мальорки» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Мальорки» — в 3.25.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не забивали. А в четырех из пяти их последних домашних поединков хотя бы один из соперников не забивал.

При этом в двух из четырех последних матчей «Мальорки» был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Хетафе» проиграл при тотал меньше 3,5 голов.

Ставка: «Мальорка» не проиграет при тотал меньше 3,5 голов за 2.00