25 мая в финале женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (женщины) и «Лион» (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона» (женщины)

Турнирное положение: Каталонки — явные фаворитки женской Лиги чемпионов. В своем чемпионате на текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом отрыв от 2 позиции составляет 18 очков. Да и забивает «Барселона» (женщины) очень много: 129 голов в 28 поединках.

Последние матчи: в предыдущем матче команда снова победила. «Барселона» (женщины) разгромила «Реал Сосьедад» (женщины) (8:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (женщины) добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 31 мяч, пропустив в свои ворота 1.

Вообще же, в чемпионате Испании команда не знает себе равных. В 28 матчах она добыла 27 викторий при одной ничьей.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: каталонки сейчас несутся! Ну а Грэхэм наколотила уже 19 мячей в чемпионате Испании.

Матчи против «ткачих» для команды традиционно складываются ужасающе. «Барселона» (женщины) проиграла француженкам в 5 очных поединках.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Грэхэм и ее партнерши грезят победой в главном женском турнире Старого Света.

«Лион» (женщины)

Турнирное положение: «Ткачихи» уверенно выиграли чемпионат Франции. Отрыв от парижанок составляет 11 очков.

Причем «Лион» (женщины) имеет сверхнадежные тылы. В 22 матчах своего чемпионата команда пропустила всего 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Лион» (женщины) переиграл парижанок (2:1).

В пяти последних матчах «Лион» (женщины) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

При этом команда вполне прилично атакует. В 22 матчах французского чемпионата «ткачихи» наколотили 82 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» (женщины) выглядит весьма уверенно. Вот только матчи с крепкими оппонентами даются команде тяжело.

«Ткачихи» явно не боятся каталонок. Да и вообще, «Барселона» (женщины) для команды считается удобным оппонентом.

Плюс «Лион» (женщины) в последних матчах не столь ярко выглядит в атаке. Да и оппонент смотрится уж очень грозно.

Француженки явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Так что бой каталонкам они точно дадут!

Статистика для ставок

«Барселона» (женщины) проиграла «ткачихам» во всех 5 очных поединках

«Барселона» (женщины) выиграла в 7 своих последних поединках

Каталонки еще ни разу не обыгрывали «ткачих»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 7.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.33.

Прогноз: Каталонки явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Барселона» (женщины) мотивирована выиграть трофей, и уж точно сразу понесется в атаку.

Ставка: Фора «Барселоны» (женщины) -1.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38