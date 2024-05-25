«Барселона» (женщины)
Турнирное положение: Каталонки — явные фаворитки женской Лиги чемпионов. В своем чемпионате на текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом отрыв от 2 позиции составляет 18 очков. Да и забивает «Барселона» (женщины) очень много: 129 голов в 28 поединках.
Последние матчи: в предыдущем матче команда снова победила. «Барселона» (женщины) разгромила «Реал Сосьедад» (женщины) (8:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (женщины) добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 31 мяч, пропустив в свои ворота 1.
Вообще же, в чемпионате Испании команда не знает себе равных. В 28 матчах она добыла 27 викторий при одной ничьей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: каталонки сейчас несутся! Ну а Грэхэм наколотила уже 19 мячей в чемпионате Испании.
Матчи против «ткачих» для команды традиционно складываются ужасающе. «Барселона» (женщины) проиграла француженкам в 5 очных поединках.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Грэхэм и ее партнерши грезят победой в главном женском турнире Старого Света.
«Лион» (женщины)
Турнирное положение: «Ткачихи» уверенно выиграли чемпионат Франции. Отрыв от парижанок составляет 11 очков.
Причем «Лион» (женщины) имеет сверхнадежные тылы. В 22 матчах своего чемпионата команда пропустила всего 13 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Лион» (женщины) переиграл парижанок (2:1).
В пяти последних матчах «Лион» (женщины) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.
При этом команда вполне прилично атакует. В 22 матчах французского чемпионата «ткачихи» наколотили 82 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» (женщины) выглядит весьма уверенно. Вот только матчи с крепкими оппонентами даются команде тяжело.
«Ткачихи» явно не боятся каталонок. Да и вообще, «Барселона» (женщины) для команды считается удобным оппонентом.
Плюс «Лион» (женщины) в последних матчах не столь ярко выглядит в атаке. Да и оппонент смотрится уж очень грозно.
Француженки явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Так что бой каталонкам они точно дадут!
Статистика для ставок
- «Барселона» (женщины) проиграла «ткачихам» во всех 5 очных поединках
- «Барселона» (женщины) выиграла в 7 своих последних поединках
- Каталонки еще ни разу не обыгрывали «ткачих»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 7.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.33.
- 1.75Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.73Зенит — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.70Жирона — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Каталонки явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Барселона» (женщины) мотивирована выиграть трофей, и уж точно сразу понесется в атаку.
Ставка: Фора «Барселоны» (женщины) -1.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38