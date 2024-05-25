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    «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины). Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины)
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    «Барселона» (женщины)
    25 мая в финале женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (женщины) и «Лион» (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Барселона» (женщины)

    Турнирное положение: Каталонки — явные фаворитки женской Лиги чемпионов. В своем чемпионате на текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом отрыв от 2 позиции составляет 18 очков. Да и забивает «Барселона» (женщины) очень много: 129 голов в 28 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем матче команда снова победила. «Барселона» (женщины) разгромила «Реал Сосьедад» (женщины) (8:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (женщины) добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 31 мяч, пропустив в свои ворота 1.

    Вообще же, в чемпионате Испании команда не знает себе равных. В 28 матчах она добыла 27 викторий при одной ничьей.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: каталонки сейчас несутся! Ну а Грэхэм наколотила уже 19 мячей в чемпионате Испании.

    Матчи против «ткачих» для команды традиционно складываются ужасающе. «Барселона» (женщины) проиграла француженкам в 5 очных поединках.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Грэхэм и ее партнерши грезят победой в главном женском турнире Старого Света.

    «Лион» (женщины)

    Турнирное положение: «Ткачихи» уверенно выиграли чемпионат Франции. Отрыв от парижанок составляет 11 очков.

    Причем «Лион» (женщины) имеет сверхнадежные тылы. В 22 матчах своего чемпионата команда пропустила всего 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Лион» (женщины) переиграл парижанок (2:1).

    В пяти последних матчах «Лион» (женщины) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    При этом команда вполне прилично атакует. В 22 матчах французского чемпионата «ткачихи» наколотили 82 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» (женщины) выглядит весьма уверенно. Вот только матчи с крепкими оппонентами даются команде тяжело.

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    «Ткачихи» явно не боятся каталонок. Да и вообще, «Барселона» (женщины) для команды считается удобным оппонентом.

    Плюс «Лион» (женщины) в последних матчах не столь ярко выглядит в атаке. Да и оппонент смотрится уж очень грозно.

    Француженки явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Так что бой каталонкам они точно дадут!

    Статистика для ставок

    • «Барселона» (женщины) проиграла «ткачихам» во всех 5 очных поединках

    • «Барселона» (женщины) выиграла в 7 своих последних поединках

    • Каталонки еще ни разу не обыгрывали «ткачих»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 7.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.62 и 2.33.

    Прогноз: Каталонки явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Барселона» (женщины) мотивирована выиграть трофей, и уж точно сразу понесется в атаку.

    Ставка: Фора «Барселоны» (женщины) -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют 3 и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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    «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины). 25 мая в финале женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (женщины) и «Лион» (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Барселона» (женщины) — «Лион» (женщины) с коэффициентом 2.14.
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