В очередном экспрессе разберем матчи в Кубке Англии, а также в чемпионатах Италии и Франции. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 15 февраля с коэффициентом для ставки за 6.08.

«Бирмингем» — «Лидс»

Футбол. Кубок Англии

Начало года получилось для «Бирмингема» мрачным: серия без викторий растянулась до семи матчей и продолжилась 1 января. Но вскоре команда заметно преобразилась — беспроигрышная полоса достигла восьми встреч, из которых пять завершились успехом.

Удачным получился и кубковый поединок против «Кембриджа»: «синие» уверенно контролировали игру, но под занавес встречи позволили сопернику сократить отставание, завершив матч победой со счётом 3:2.

В Кубке Англии «Бирмингем» давно не радовал болельщиков громкими сенсациями. Последний раз клуб выбивал представителя АПЛ в 2012 году, когда был повержен «Вулверхэмптон». С тех пор девять противостояний с коллективами из высшего дивизиона обернулись серией неудач.

С наступлением холодных месяцев «Лидс» действует куда увереннее. С декабря в 14 официальных матчах команда уступила лишь дважды — от «Ньюкасла» и «Арсенала». После неудачи в Лондоне «Лидс» быстро пришел в себя, обыграв «Ноттингем Форест» и вырвав ничью у «Челси», уступая по ходу встречи два мяча.

С 2023 года «Лидс» провёл семь гостевых поединков в Кубке Англии и уступил дважды — «Фулхэму» и «Челси». При этом команда почти всегда радовала забитыми мячами: в шести из семи встреч «павлины» отличались минимум дважды, суммарно отправив в ворота соперников 17 голов.

Ставка: Победа «Лидса» за 2.20.

«Наполи» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Матч против «Комо» во вторник завершился для «Наполи» вылетом из Кубка Италии. Команда Сеска Фабрегаса открыла счёт ближе к концу первого тайма, однако неаполитанцы восстановили равновесие сразу после перерыва. До финального свистка счёт 1:1 не изменился, а победителя пришлось определять в серии пенальти. Соперники выполнили по восемь ударов, и решающим стал промах Лоботки, который стоил «Наполи» дальнейшего участия в турнире.

Непростым для команды Антонио Конте выдался и матч последнего тура чемпионата. В игре с «Дженоа» быстрый мяч Малиновского вывел «грифонов» вперёд, но «партенопейцы» сумели не только сравнять счёт, но и уйти на перерыв лидерами. Во втором тайме генуэзцы снова восстановили равновесие на 57-й минуте, и когда встреча уже шла к ничьей, Хойлунд принёс неаполитанцам победу.

«Рома» же в предыдущем туре выглядела убедительно, уверенно разобравшись с «Кальяри». Римляне с первых минут контролировали игру, а на 25-й минуте Мален воплотил преимущество в забитый мяч. Во второй половине он оформил дубль и поставил точку в матче. «Джалоросси» позволили сопернику нанести лишь три удара, причём только один пришёлся в створ ворот Свилара.

В первом круге команды выдали закрытую игру — на «Олимпико» всё решил единственный гол Нереса, а суммарно соперники пробили по воротам всего 16 раз. Обе команды подходят к очной встрече с кадровыми проблемами, но ситуация у «Наполи» выглядит более сложной.

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.60.

«Лион» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Команда Паулу Фонсеки проводит мощный отрезок сезона и уже два месяца не знает поражений, выиграв 12 матчей подряд. Благодаря этому рывку «Лион» успешно завершил общий этап Лиги Европы, пробился в 1/4 финала Кубка Франции и закрепился в чемпионате в зоне Лиги чемпионов.

В последнем поединке с «Нантом» (1:0) хозяева смотрелись уставшими — плотный график сказался на физике. Однако перед встречей с «Ниццей» у команды было достаточно времени на восстановление, поэтому теперь «Лион» подходит к матчу в более свежем состоянии.

После неудачного старта сезона «Ницца» постепенно исправляет ситуацию. Под руководством Клода Пюэля команда проиграла лишь дважды за последние девять игр, что помогло ей стабилизировать положение в чемпионате и пробиться в 1/4 финала Кубка Франции. Несмотря на вылет из Лиги Европы, «орлята» постепенно возвращают уверенность, хотя до борьбы за еврокубковые места ещё далеко.

После 21 тура Лиги 1 «Ницца» пропустила 38 мячей — один из худших показателей чемпионата. В еврокубках команда также регулярно позволяла соперникам забивать минимум дважды. Похожая тенденция сохраняется в последних гостевых встречах. Это тревожный сигнал перед матчем с набравшим ход «Лионом».

Ставка: Обе забьют за 1.73.

