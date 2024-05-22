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    «Васко да Гама» — «Форталеза». Ставка (к. 1.93) и прогноз на Кубок Бразилии 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Форталеза»
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    Димитри Пайет сейчас играет за «Васко да Гама»
    22 мая в 1/16 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Форталеза». Начало игры — в 3:30 мск. «Васко да Гама» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Дания. Суперлига 20 Мая 2024 года

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    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: в чемпионате Бразилии после шести матчей «Васко да Гама» располагается на 13-й позиции.

    Последние матчи: первый кубковый матч с «Форталезой» завершился вничью со счетом 0:0. Игра получилась довольно невзрачной, обе команды думали в первую очередь, как не пропустить.

    В чемпионате «Васко да Гама» в последнем матче обыграла новичка Серии А «Виторию» со счетом 2:1, а ранее уступила «Атлетико Паранаэнсе» (0:1).

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    • Не сыграют: серьезно травмированы Паулиньо Пауло и Жаир, второй это основной опорник.

    Состояние команды: по ходу сезона в команде уже сменился главный тренер. В отставку был отправлен именитый аргентинец Рамондо Диас, спасший «Васко да Гама» в конце прошлого сезона от вылета в Серию В. Сейчас команду возглавляет молодой специалист Рафаэль Пайва.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: в чемпионате Бразилии «Форталеза» располагается на 11-м месте после пяти матчей с пятью очками.

    Все прогнозы на футбол

    Последние матчи: в первой игре Кубка Бразилии подопечные Хуана Пабло Войводы не смогли переиграть на своем поле «Васко да Гама», сыграв с ним вничью со счетом 0:0. Команда владела инициативой на поле, но забить в итоге так и не смогла.

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    Ранее в чемпионате были ничьи с «Ботафого» (1:1) и «Коринтиансом» (0:0).

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: уже третий сезон с «Форталезой» работает аргентинец Войвода, выведший команду на новый уровень и превративший ее из скромного клуба в постоянного претендента в борьбе за попадание в Кубок Либертадорес. Он привил команде оригинальный стиль игры, где особое внимание уделяется подключению латералей.

    Статистика для ставок

    • Первый матч Кубка Бразилии завершился вничью 0:0

    • В прошлом сезоне «Форталеза» победила дома 2:0, но уступила в гостях 0:1

    • «Форталеза» идет серией из четырех ничейных результатов подряд в чемпионате. «Васко да Гама» выиграл последнюю игру, но до этого имел серию из четырех поражений кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Васко да Гама» дают 2,45, а на «Форталезу» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: обе команды имеют довольно сильную линию нападения. В составе хозяев выделяются высоченный аргентинец Паоло Вегетти и именитый француз Димитрий Пайет, а в составе гостей неплохую результативность демонстрирует экс-игрок «Спартака» Педро Роша, недавно восстановившийся после травмы. Также «Форталеза» одна из лучших команд чемпионата по использованию стандартных положений.

    Ставка: обе забьют за 1,93.

    Прогноз: более рисковым вариантом является ничейный исход, команды любят в последнее время расходится миром.

    Ставка: ничья за 3,0.

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    «Васко да Гама» — «Форталеза». 22 мая в 1/16 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Форталеза». Начало игры — в 3:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Форталеза» с коэффициентом 1.93.
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