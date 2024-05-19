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    Впрыгнет ли «Марсель» в еврокубковый поезд?

    «Гавр» — «Марсель». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Марсель»
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    Леонардо Балерди
    19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. «Гавр» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 22:00 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
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    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» занимает 15-ю позицию таблицы чемпионата Франции с 32 баллами. Он забил 33 мяча, тогда как 43 гола пропустил в свои ворота.

    Команда опережает зону вылета на шесть очков. Три балла ее отделяют от 16-й позиции — зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

    Гавр — Марсель: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На выезде они уступили пятой команде в чемпионате «Ницце» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на Лигу 1, при одной ничьей и одной победе.

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    Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Гавр» победил лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты уже по сути позволили коллективу сохранить прописку в элитном дивизионе, поскольку главный преследователь «Мец», отстающий на три очка, имеет куда худшую разницу мячей.

    Андре Айю и Эмманюэль Сабби — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 с пятью голами.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» занимает восьмое место вне зоны еврокубков с 47 очками. В его активе 50 забитых мячей, в пассиве — 40.

    Команда за тур до конца текущего розыгрыша чемпионата Франции на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому ей крайне важно выигрывать в грядущем поединке.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Провансальнцы на чужом поле уступили «Реймсу» (0:1).

    Эта неудача стала второй для клуба с юга Франции в трех поединках, которые пришлись на национальное первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: Ронжье, Надир, Жиго — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Марсель» победил лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что такая форма не сулит хороших шансов коллективу на попадание в еврокубки, но, возможно, на самой ленточке сезона ему удастся добиться своего.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды и четвертый — в Лиге 1 текущего сезона с 16 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Гавра» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Гавр» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Марселя» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.70, победа «Гавра» — в 4.40.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован и в их четырех из пяти последних матчей на выезде.

    При этом в двух из трех последних матчей «Гавра» сыграл такой же расклад

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из восьми последних их матчей они уступили.

    Ставка: «Марсель» выиграет за 1.80

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    «Гавр» — «Марсель». 19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Марсель» с коэффициентом 1.83.
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