19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. «Гавр» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» занимает 15-ю позицию таблицы чемпионата Франции с 32 баллами. Он забил 33 мяча, тогда как 43 гола пропустил в свои ворота.

Команда опережает зону вылета на шесть очков. Три балла ее отделяют от 16-й позиции — зоны плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

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Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На выезде они уступили пятой команде в чемпионате «Ницце» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на Лигу 1, при одной ничьей и одной победе.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Логбо — травмирован, дисквалифицирован — Кехта

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Гавр» победил лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты уже по сути позволили коллективу сохранить прописку в элитном дивизионе, поскольку главный преследователь «Мец», отстающий на три очка, имеет куда худшую разницу мячей.

Андре Айю и Эмманюэль Сабби — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 с пятью голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает восьмое место вне зоны еврокубков с 47 очками. В его активе 50 забитых мячей, в пассиве — 40.

Команда за тур до конца текущего розыгрыша чемпионата Франции на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому ей крайне важно выигрывать в грядущем поединке.

Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Провансальнцы на чужом поле уступили «Реймсу» (0:1).

Эта неудача стала второй для клуба с юга Франции в трех поединках, которые пришлись на национальное первенство и Лигу Европы.

Не сыграют: Ронжье, Надир, Жиго — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Марсель» победил лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма не сулит хороших шансов коллективу на попадание в еврокубки, но, возможно, на самой ленточке сезона ему удастся добиться своего.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды и четвертый — в Лиге 1 текущего сезона с 16 голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Гавра» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Гавр» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Марселя» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.70, победа «Гавра» — в 4.40.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован и в их четырех из пяти последних матчей на выезде.

При этом в двух из трех последних матчей «Гавра» сыграл такой же расклад

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из восьми последних их матчей они уступили.

Ставка: «Марсель» выиграет за 1.80