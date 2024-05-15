15 мая в финале Кубка Венгрии по футболу сыграют «Пакш» и «Ференцварош». Начало игры — в 20:30 мск. «Пакш» — «Ференцварош»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пакш»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма успешно. На текущий момент «Пакш» находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

При этом «Пакш» лишь на 2 очка опережает идущий следом «Фехервар». Не блещет и атака клуба: всего 49 забитых мячей в 32 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Пакш» не сумел одолеть «Залаэгерсег» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пакш» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Впрочем, на кубковый финал игроки команды уж точно настроятся надлежащим образом. Да и ресурсы дать бой «Ференцварошу» у «Пакша» имеются.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: при скромном подборе игроков «Пакш» бьется за 2 место в чемпионате. Да и в финале Кубка Венгрии команда уж точно не планирует сдаваться на милость чемпиону.

Матчи против «Ференцвароша» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Пакш» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Причем в двух последних домашних встречах «Пакш» обыграл чемпиона. Да и в кубковом финале команда способна на чудо.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Будапештцы имеют все шансы сделать золотой дубль. Чемпионат Венгрии они завершили на 1 месте турнирной таблицы.

Отрыв от 2 строчки нынче составляет аж 16 очков. Да и выиграл «Ференцварош» в 22 поединках чемпионата из 32.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ференцварош» уступил «Диошдьери» (0:2).

В пяти последних матчах «Ференцварош» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

При этом до последней неудачи команда выиграла трижды кряду. Да и подбор игроков у будапештцев лучший в стране!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке будапештцы по-настоящему преуспевают. Да и на Кубок мотивации с избытком!

В кадровом плане у команды практически полный порядок. Плюс «Ференцварош» в последней очной встрече минимально переиграл «Пакш».

Более того, «Ференцварош» выглядит на голову сильнее оппонента. Да и Деян Станкович явно не допустит у своих подопечных недооценки соперника.

Наверняка номинальные гости будут агрессивно атаковать. Будапештцы явно постараются забить быстрый мяч.

Статистика для ставок

До последнего поражения «Ференцварош» выиграл 3 раза кряду

«Пакш» сыграл вничью в 2 своих последних поединках

«Ференцварош» месяц назад минимально одолел «Пакш»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 5.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.05.

Прогноз: Будапештцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу активно.

«Ференцварош» мотивирован добыть золотой дубль, да и оппонент в последних матчах не преуспевает.

Ставка: Победа «Ференцвароша» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71