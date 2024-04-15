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    Прервет ли «Гренобль» серию своих неудач?

    «Гренобль» — «Анже». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, Лига 2, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гренобль» — «Анже»
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    «Гренобль»
    15 апреля в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гренобль» и «Анже». Начало игры — в 21:45 мск. «Гренобль» — «Анже»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 15 Апреля 2024 года
    Гренобль
  • Франция. Лига 2
    •  Гренобль 21:45 Анже Анже
  • Франция. Лига 2
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    «Гренобль»

    Турнирное положение: «Греонбль» нынче сражается за попадание в стыки. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 2.

    При этом «Гренобль» весной выступает крайне слабо. Команда не побеждает уже почти 2 с половиной месяца.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередное поражение. «Гренобль» уступил «Парижу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гренобль» проиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Плюс ко всему, «Гренобль» уже заметно отстал от группы лидеров. Гандикап в 6 очков от заветного 5 места отыграть будет ой как непросто!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда откровенно проваливается. Да и отставание от лидеров все растет и растет.

    Матчи против «Анже» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гренобль» уступил 2 раза при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Гренобль» явно постарается прервать серию своих неудач.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» активно сражается за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что команда имеет поровну очков с идущим вторым «Сент-Этьеном». Уступает конкуренту «Анже» лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 важных очка. «Анже» расписал мировую с «Лавалем» (1:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Анже» забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись. В 31 матчах Лиги 2 пропущено 35 мячей, что многовато для кандидата на повышение.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Анже» выглядит вполне прилично. Однако команда явно грезит о прямом выходе в элиту.

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    Последняя коллизия в матчах с «Греноблем» приключилась почти 17 лет назад. Да и нынешнее состояние оппонента оптимальным не назовешь.

    В первом круге «Анже» добыл минимальную викторию. Да и Луи Диони настрелял уже 13 мячей в нынешнем чемпионате.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Анже» изо всех сил стремится вернуться в дуэт лидеров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Гренобль» не побеждает 8 матчей кряду

    • «Анже» имеет двухматчевую беспроигрышную серию

    • «Анже» почти 17 лет не проигрывает «Греноблю»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.

    Прогноз: «Греноблю» пора выбираться из психологической ямы, да и пора бы порадовать собственную публику.

    «Анже» достаточно силен, вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.

    Ставка: Победа «Гренобля» за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    Ставка и прогноз на матч «Гренобль» — «Анже» с коэффициентом 2.79. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Гренобль» серию своих неудач?
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