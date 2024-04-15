«Гренобль»
Турнирное положение: «Греонбль» нынче сражается за попадание в стыки. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 2.
При этом «Гренобль» весной выступает крайне слабо. Команда не побеждает уже почти 2 с половиной месяца.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередное поражение. «Гренобль» уступил «Парижу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гренобль» проиграл четырежды. В этих поединках игроки команды забили лишь 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Плюс ко всему, «Гренобль» уже заметно отстал от группы лидеров. Гандикап в 6 очков от заветного 5 места отыграть будет ой как непросто!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда откровенно проваливается. Да и отставание от лидеров все растет и растет.
Матчи против «Анже» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гренобль» уступил 2 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Гренобль» явно постарается прервать серию своих неудач.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» активно сражается за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что команда имеет поровну очков с идущим вторым «Сент-Этьеном». Уступает конкуренту «Анже» лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 важных очка. «Анже» расписал мировую с «Лавалем» (1:1).
В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Анже» забили 9 мячей при 7 пропущенных.
А вот проблемы с надежностью тылов никуда не делись. В 31 матчах Лиги 2 пропущено 35 мячей, что многовато для кандидата на повышение.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Анже» выглядит вполне прилично. Однако команда явно грезит о прямом выходе в элиту.
Последняя коллизия в матчах с «Греноблем» приключилась почти 17 лет назад. Да и нынешнее состояние оппонента оптимальным не назовешь.
В первом круге «Анже» добыл минимальную викторию. Да и Луи Диони настрелял уже 13 мячей в нынешнем чемпионате.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Анже» изо всех сил стремится вернуться в дуэт лидеров лиги.
Статистика для ставок
- «Гренобль» не побеждает 8 матчей кряду
- «Анже» имеет двухматчевую беспроигрышную серию
- «Анже» почти 17 лет не проигрывает «Греноблю»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.67.
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Прогноз: «Греноблю» пора выбираться из психологической ямы, да и пора бы порадовать собственную публику.
«Анже» достаточно силен, вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.
Ставка: Победа «Гренобля» за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22