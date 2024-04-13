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    Развит ли победный импульс «Эмполи»?

    «Лечче» — «Эмполи». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Эмполи»
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    «Эмполи» выиграл в прошлом туре
    «Лечче» на своем поле сыграет против «Эмполи» в 32-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 13 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Лечче» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2024 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 16:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Лечче»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Лечче» занимает 14-е место вне зоны вылета с 29 очками и разницей мячей 26-48.

    Команда на три балла опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому все еще пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

    Лечче — Эмполи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Хозяева грядущей игры разгромно проиграли «Милану» (0:3).

    Эта неудача стала первой за три поединка, которые пришлись на итальянское первенство, после победы и ничьей.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Корфицен, Каба и Дермаку — у всех травмы. Дисквалифицирован — Крстович.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лечче» одержал одну победу при пяти поражениях и двух ничьих.

    Словом, команда демонстрирует не лучшую форму, поэтому все еще рискует опуститься в «трясину» и понизиться в классе.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с пятью голами, но не сыграет из-за дисквалификации.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Эмполи» занимает 16-е место с 28 очками и разницей мячей 25-47.

    Команда находится вне зоны вылета, опережая опасную 18-ю строчку на два очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Хозяева в результативной игре справились с «Торино» (3:2).

    Этот успех прервал серию поражений в четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Бериша, Эбуэи, Исмайли, Пеццелла — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Эмполи» одержал только одну победу при четырех поражениях.

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    Такие результаты четко отображают статус тосканцев, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, но победа в прошлом туре все же позволила им выбраться из зоны вылета.

    Шимон Журковский и Мбайе Ньянг — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Лечче» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Лечче» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчах «Эмполи» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Лечче» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. При этом такой же расклад сыграл в четырех из пяти их последних поединков.

    В то же время, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Лечче» выиграет за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Эмполи» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Развит ли победный импульс «Эмполи»?
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