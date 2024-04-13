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    «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион

    «Краснодар» — «Зенит». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России 13 апреля 2024 года

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    13 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Апреля 2024 года
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 23 матчей «Краснодар» продолжает бороться с «Зенитом» за золотые медали РПЛ. Сейчас «быки» находятся на втором месте в таблице чемпионата России и отстают от питерцев всего на одно очко.

    Последние матчи: в 23-м туре подопечные Мурада Мусаева выдали очень яркий и эмоциональный матч, который завершился их победой со счетом 4:3.

    Краснодар — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    По ходу встречи «Краснодар» постоянно вел в счете, но «Пари НН» оказал жесточайшее сопротивление и сдался только в конце, когда остался в меньшинстве. Дублем в составе краснодарцев отметился Кордоба, также забил роскошным ударом Сперцян, еще один мяч залетел в результате автогола.

    Ранее «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) на выезде. Это был первый матч Мурада Мусаева после возвращения на тренерский мостик.

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    Не сыграют: травмированы защитник Петров и молодой нападающий Кокшаров.

    Состояние команды: сейчас «Краснодар» постепенно меняет модель игры от консервативной и осторожной, которая была при Ивиче, на более атакующую и раскованную по методу Мусаева. Такие перемены зачастую сопровождаются неровными результатами.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда Сергея Семака продолжает лидировать в чемпионате России с 44 очками. Она на балл продолжает опережать своего главного конкурента в борьбе за золото «Краснодар».

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  • 09/04/2024

    • Последние матчи: в предыдущей игре «Зенит» в довольно эконономном стиле победил на своем поле «Балтику» со счетом 1:0. Питерцы владели инициативой на протяжении всей игры, но смогли забить только в конце первого тайма.

    Снова отличился бразильский вундеркинд Педро, замкнувший на дальней штанге передачу от Караваева. После забитого мяча «Зенит» сбавил обороты и спокойно довел матч до победы.

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    Ранее была ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и победа в Кубке России над «Спартаком» (2:1).

    Не сыграют: из-за перебора карточек не сыграет Вендел, проблемы со здоровьем у Марио Фернандеса.

    Состояние команды: после зимней паузы «Зенит» выглядит не так ярко, победы команде даются с огромным трудом, но все равно она воспользовалась осечками конкурентов и снова вышла на первое место. Состав у питерцев очень опытный вряд ли они отдадут пальму первенства.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью со счетом 1:1

    • В прошлом году «Краснодар» дома сыграл 2:2, а в гостях уступил со счетом 0:1

    • По пропущенным мячам «Зенит» (19) на первом месте, а «Краснодар» (21) на втором. По забитым голам лидирует «Зенит» с 41 мячом, у «быков» на пять меньше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 3,0, а успех «Зенита» оценивается в 2,36. На ничью букмекеры дают 3,80.

    Тотал больше 2,5 и тотал меньше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

    Прогноз: даже с учетом потери Вендела шансы «Зенита» в этом матче выглядят предпочтительнее. Игроки имеют менталитет победителей, что очень важно в подобного рода противостояниях, скамейка у Семака более вариативная и глубокая, поэтому вряд ли тут стоит жадть победы хозяев.

    Ставка: победа «Зенита» с форой 0 за 1,75.

    Прогноз: любители более рисковых вариантов могут взять вариант с чистой победой питерцев.

    Ставка: победа «Зенита» за 2,36.

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    Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион
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