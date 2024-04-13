13 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. «Краснодар» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: после 23 матчей «Краснодар» продолжает бороться с «Зенитом» за золотые медали РПЛ. Сейчас «быки» находятся на втором месте в таблице чемпионата России и отстают от питерцев всего на одно очко.

Последние матчи: в 23-м туре подопечные Мурада Мусаева выдали очень яркий и эмоциональный матч, который завершился их победой со счетом 4:3.

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По ходу встречи «Краснодар» постоянно вел в счете, но «Пари НН» оказал жесточайшее сопротивление и сдался только в конце, когда остался в меньшинстве. Дублем в составе краснодарцев отметился Кордоба, также забил роскошным ударом Сперцян, еще один мяч залетел в результате автогола.

Ранее «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) на выезде. Это был первый матч Мурада Мусаева после возвращения на тренерский мостик.

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: травмированы защитник Петров и молодой нападающий Кокшаров.

Состояние команды: сейчас «Краснодар» постепенно меняет модель игры от консервативной и осторожной, которая была при Ивиче, на более атакующую и раскованную по методу Мусаева. Такие перемены зачастую сопровождаются неровными результатами.

«Зенит»

Турнирное положение: команда Сергея Семака продолжает лидировать в чемпионате России с 44 очками. Она на балл продолжает опережать своего главного конкурента в борьбе за золото «Краснодар».

Последние матчи: в предыдущей игре «Зенит» в довольно эконономном стиле победил на своем поле «Балтику» со счетом 1:0. Питерцы владели инициативой на протяжении всей игры, но смогли забить только в конце первого тайма.

Снова отличился бразильский вундеркинд Педро, замкнувший на дальней штанге передачу от Караваева. После забитого мяча «Зенит» сбавил обороты и спокойно довел матч до победы.

Ранее была ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и победа в Кубке России над «Спартаком» (2:1).

Не сыграют: из-за перебора карточек не сыграет Вендел, проблемы со здоровьем у Марио Фернандеса.

Состояние команды: после зимней паузы «Зенит» выглядит не так ярко, победы команде даются с огромным трудом, но все равно она воспользовалась осечками конкурентов и снова вышла на первое место. Состав у питерцев очень опытный вряд ли они отдадут пальму первенства.

Статистика для ставок

В первом круге матч завершился вничью со счетом 1:1

В прошлом году «Краснодар» дома сыграл 2:2, а в гостях уступил со счетом 0:1

По пропущенным мячам «Зенит» (19) на первом месте, а «Краснодар» (21) на втором. По забитым голам лидирует «Зенит» с 41 мячом, у «быков» на пять меньше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 3,0, а успех «Зенита» оценивается в 2,36. На ничью букмекеры дают 3,80.

Тотал больше 2,5 и тотал меньше 2,5 идут по равной линии за 1,93.

Прогноз: даже с учетом потери Вендела шансы «Зенита» в этом матче выглядят предпочтительнее. Игроки имеют менталитет победителей, что очень важно в подобного рода противостояниях, скамейка у Семака более вариативная и глубокая, поэтому вряд ли тут стоит жадть победы хозяев.

Ставка: победа «Зенита» с форой 0 за 1,75.

Прогноз: любители более рисковых вариантов могут взять вариант с чистой победой питерцев.

Ставка: победа «Зенита» за 2,36.