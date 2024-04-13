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    Сможет ли «Кельн» зацепиться за очки в матче с «Баварией»?

    «Бавария» — «Кельн». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 апреля 2024 года

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    «Бавария»
    В субботу, 13 апреля, в 29-м туре немецкой Бундеслиге «Бавария» на своем поле примет «Кельн». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Бавария» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Кёльн Кёльн
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    «Бавария»

    Турнирное положение: Команда практически лишилась шансов на победу в Бундеслиге. После 28-и туров в чемпионате «Бавария» занимает 2-е место в таблице с 60-ю очками в активе.

    К тому же, если мюнхенцы провалят концовку чемпионата, то могут вылететь даже из зоны Лиги чемпионов, но этого игроки «Баварии» вряд-ли допустят. Команда опережает 5-ю строчку на 7 баллов.

    Бавария — Кёльн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила «Хайденхайму» со счетом 2:3. Встречей ранее «Бавария» не смогла зацепиться за очки в матче с «Боруссией» Д (0:2).

    К тому же, подопечные Томаса Тухеля продолжает свой путь в Лиге чемпионов. В 1-м матче 1/4 финала ЛЧ «Бавария» на чужом поле сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Буна Сарр, Серж Гнабри, Такер Бухманн, Саша Буй, Ноэль Асеко и Габриэль Марушич (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Бавария» далека от своей оптимальной формы. Команда уже вряд-ли будет вести борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне, но при этом еще нужно сохранить 2-ю позицию.

    К слову, «Бавария» стабильно обыгрывает «Кельн» в очных противостояниях. В рамках 12-го тура Бундеслиги нынешнего сезона мюнхенцы одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 20-й минуте.

    «Кельн»

    Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Бундеслиге. После 28-и туров «Кельн» занимает предпоследнее 17-е место в чемпионате Германии с 22 очками в активе.

    «Козлы» отстают от спасительной 15-й позиции на 4 балла за 6 встреч до конца чемпионата. «Кельну» необходимо цепляться за результат в каждом матче, что команда и делает в последнее время.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «козлы» обыграли на своем поле «Бохум» (2:1), перевернув игру и забив свои голы на 90-й и 90+2-й минутах встречи.

    В последних 5-и матчах у «Кельна» только 1 победа, а также 2 ничейный результата и 2 поражения. За этот период команда забила 7 голов при 12-и пропущенных.

    Не сыграют: Эрик Мартел (перебор желтых карточек), Марк Ут, Лука Килиан, Дэви Зельке, Флориан Дитц, Джастин Диел (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Кельн» еще может претендовать на сохранение прописки в нынешнем сезоне, но для этого нужно набирать очки, а «козлы» не очень удачно играют на чужом поле, набрав 10 очков из 42-х возможных на чужом поле.

    К тому же, за последние 5 очных встреч «Кельн» только 1 раз сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а в остальных случаях проиграл. Смогут ли «козлы» попытаться зацепиться за результат в предстоящем матче с мюнхенцами? Большой вопрос.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах «Кельн» непременно и забивал, и пропускал

    • «Бавария» не может выиграть на протяжении 3-х последних матчей

    • «Кельн» играет вничью на протяжении 6-и последних матчей на чужом поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.20, победа «Кельна» — 11.50, ничья — 7.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.25 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды начнут забивать еще с 1-го тайма.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.85.

    Прогноз: «Кельн» стабильно забивает в последнее время, а «Бавария» выступает не лучшим образом в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Кельн» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кельн» зацепиться за очки в матче с «Баварией»?
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