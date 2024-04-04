В рамках 2-го тура чемпионата Кыргызстана 4 апреля пройдет матч «Алга» — «Алдиер». Начало — 12:30 (мск). «Алга» — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» в нынешнем сезоне явно поборется за высокие места. Сейчас команда пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алга» прошлый чемпионат завершила как раз на 4 месте. Правда, отставание от медальной зоны составило 6 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Алга» расписала мировую с «Илбирсом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних официальных матчах «Алга» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В нынешнем чемпионате команда намерена подняться хотя бы в тройку. Да и потенциал для этого имеется.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Однако терять очки совершенно нельзя.

Поединки против «Алдиера» для команды проходят традиционно успешно. Из трех очных встреч «Алга» выиграла дважды при одном паритете.

И уж совсем очевидно, что «Алга» постарается добыть свою первую победу в чемпионате. Хозяева намерены твердо действовать первым номером.

«Алдиер

Турнирное положение: "Алдиер" явно поборется за высокие места в начавшемся чемпионате. На текущий момент команда находится на 3 строчке таблицы.

Да и вообще, "Алдиер" провалил прошлый сезон. Команда финишировала на предпоследнем 9 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. "Алдиер" минимально одолел "Кара-Балту".

А вот прошедший чемпионат команда завершила двумя поражениями. Да и вообще, стабильности команде явно недостает.

Между тем, "Алдиер" явно прогрессирует. Да и подбор игроков по местным меркам у команды довольно таки приличный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна дать любому сопернику. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. Причем забить ей удалось 8 мячей при 8 пропущенных.

Между тем, "Алдиер" уже не раз показывал зубы местным грандам. Да и собственные амбиции заставляют биться за каждый балл.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Плюс команда еще ни разу не обыгрывала "Алгу".

Статистика для ставок

"Алга" еще ни разу не проигрывала "Алдиеру"

"Алдиер" проиграл "Алге" в двух последних очных поединках

"Алга" не проигрывает с сентября 2023 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Алга" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 7.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.27 и 3.28.

Прогноз: Обе команды имеют сложности с реализацией, и кому-то явно не удастся отличиться.

Хозяева сильнее соперника, да и вообще, "Алдиеру" сложновато даются матчи с "Алгой".

Ставка: Обе не забьют за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забить менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.28