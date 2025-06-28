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    Курбан Гаджиев защитит титул АСА в наилегчайшем весе?

    Гаджиев — Пшуков. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, ACA 188, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гаджиев — Пшуков
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    Курбан Гаджиев
    В рамках турнира ACA 188 28 июня состоится реванш за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Курбаном Гаджиевым и Азаматом Пшуковым. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджиев — Пшуков, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Курбан Гаджиев

    Турнирное положение: Гаджиев является действующим чемпионом ACA в наилегчайшем весе. Он ветеран промоушена и один из сильнейших бойцов дивизиона.

    Последние бои: Курбан подходит к реваншу на серии из четырех побед. В своем последнем поединке в октябре 2024 года он уверенно переиграл по очкам Азама Гафорова. До этого, в феврале 2023 года, Гаджиев также победил решением Имрана Букуева. Победа над самим Пшуковым в августе 2021 года стала отправной точкой этой серии.

    Состояние бойца: Гаджиев — ярко выраженный грэпплер, мастер перевода в партер и контроля на земле. Его стиль построен на надежной борьбе и доминировании, а не на досрочных победах. Безусловно, его физическая форма и выносливость на высоте, однако бой переносился из-за его травмы, что может вызывать вопросы.

    Азамат Пшуков

    Турнирное положение: Пшуков претендент на титул, занимающий четвертое место в рейтинга ACA. Он уже однажды уступал Гаджиеву и теперь хочет реабилитироваться.

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    • Последние бои: Азамат идет на серии из трех побед. В январе 2024 года он эффектно нокаутировал в четвертом раунде Расула Албасханова. До этого, в октябре 2023 года, Пшуков победил решением Рыскулбека Ибраимова, а в июне 2023 года досрочно одолел Александро Прайа.

    Состояние бойца: Пшуков — более опасный ударник по сравнению с Гаджиевым, обладает нокаутирующим ударом. Его рост и размах рук дают ему преимущество в стойке.

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    Однако пауза с января 2024 года довольно велика. Главный вопрос — сможет ли Пшуков противостоять тейкдаунам и грэпплингу чемпиона, что не удалось в их первом бою и в поражении от Гафорова в 2022 году.

    Статистика для ставок

    • Пшуков идет на серии из трех побед

    • Курбан Гаджиев подходит к реваншу на серии из четырех побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Курбана Гаджиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Пшукова предлагают коэффициент 2.98.

    Прогноз: Ожидается, что Гаджиев, как и в первом бою, будет делать ставку на борьбу, используя свой грэпплинг, чтобы нейтрализовать ударную мощь Пшукова. Пять раундов дают чемпиону больше времени для реализации своего плана. Пшуков, безусловно, опасен в начале боя, но стиль Гаджиева рассчитан на минимизацию рисков и контроль. Скорее всего, чемпион вновь одержит победу, но сделает это не досрочно, а по истечении всех раундов, как это часто с ним случается.

    Ставка: Победа Курбана Гаджиева решением судей за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гаджиев — Пшуков?

    Матч Гаджиев — Пшуков состоится 28 июня 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гаджиев — Пшуков?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Курбана Гаджиева решением судей.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гаджиев — Пшуков?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Курбана Гаджиева решением судей» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гаджиев — Пшуков?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гаджиев — Пшуков?

    Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Курбана Гаджиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Пшукова предлагают коэффициент 2.98.

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    Гаджиев — Пшуков: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 28.06.202523:00. Курбан Гаджиев защитит титул АСА в наилегчайшем весе?
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