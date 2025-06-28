Гаджиев — Пшуков. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, ACA 188, 28 июня 2025 года

В рамках турнира ACA 188 28 июня состоится реванш за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Курбаном Гаджиевым и Азаматом Пшуковым. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гаджиев — Пшуков, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Курбан Гаджиев

Турнирное положение: Гаджиев является действующим чемпионом ACA в наилегчайшем весе. Он ветеран промоушена и один из сильнейших бойцов дивизиона.

Последние бои: Курбан подходит к реваншу на серии из четырех побед. В своем последнем поединке в октябре 2024 года он уверенно переиграл по очкам Азама Гафорова. До этого, в феврале 2023 года, Гаджиев также победил решением Имрана Букуева. Победа над самим Пшуковым в августе 2021 года стала отправной точкой этой серии.

Состояние бойца: Гаджиев — ярко выраженный грэпплер, мастер перевода в партер и контроля на земле. Его стиль построен на надежной борьбе и доминировании, а не на досрочных победах. Безусловно, его физическая форма и выносливость на высоте, однако бой переносился из-за его травмы, что может вызывать вопросы.

Азамат Пшуков

Турнирное положение: Пшуков претендент на титул, занимающий четвертое место в рейтинга ACA. Он уже однажды уступал Гаджиеву и теперь хочет реабилитироваться.

Последние бои: Азамат идет на серии из трех побед. В январе 2024 года он эффектно нокаутировал в четвертом раунде Расула Албасханова. До этого, в октябре 2023 года, Пшуков победил решением Рыскулбека Ибраимова, а в июне 2023 года досрочно одолел Александро Прайа.

Состояние бойца: Пшуков — более опасный ударник по сравнению с Гаджиевым, обладает нокаутирующим ударом. Его рост и размах рук дают ему преимущество в стойке.

Однако пауза с января 2024 года довольно велика. Главный вопрос — сможет ли Пшуков противостоять тейкдаунам и грэпплингу чемпиона, что не удалось в их первом бою и в поражении от Гафорова в 2022 году.

Статистика для ставок

Пшуков идет на серии из трех побед

Курбан Гаджиев подходит к реваншу на серии из четырех побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Курбана Гаджиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Пшукова предлагают коэффициент 2.98.

Прогноз: Ожидается, что Гаджиев, как и в первом бою, будет делать ставку на борьбу, используя свой грэпплинг, чтобы нейтрализовать ударную мощь Пшукова. Пять раундов дают чемпиону больше времени для реализации своего плана. Пшуков, безусловно, опасен в начале боя, но стиль Гаджиева рассчитан на минимизацию рисков и контроль. Скорее всего, чемпион вновь одержит победу, но сделает это не досрочно, а по истечении всех раундов, как это часто с ним случается.

Ставка: Победа Курбана Гаджиева решением судей за 1.95.