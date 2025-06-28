Гаджиев — Пшуков. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, ACA 188, 28 июня 2025 года

Курбан Гаджиев
Турнирное положение: Гаджиев является действующим чемпионом ACA в наилегчайшем весе. Он ветеран промоушена и один из сильнейших бойцов дивизиона.
Последние бои: Курбан подходит к реваншу на серии из четырех побед. В своем последнем поединке в октябре 2024 года он уверенно переиграл по очкам Азама Гафорова. До этого, в феврале 2023 года, Гаджиев также победил решением Имрана Букуева. Победа над самим Пшуковым в августе 2021 года стала отправной точкой этой серии.
Состояние бойца: Гаджиев — ярко выраженный грэпплер, мастер перевода в партер и контроля на земле. Его стиль построен на надежной борьбе и доминировании, а не на досрочных победах. Безусловно, его физическая форма и выносливость на высоте, однако бой переносился из-за его травмы, что может вызывать вопросы.
Азамат Пшуков
Турнирное положение: Пшуков претендент на титул, занимающий четвертое место в рейтинга ACA. Он уже однажды уступал Гаджиеву и теперь хочет реабилитироваться.
Последние бои: Азамат идет на серии из трех побед. В январе 2024 года он эффектно нокаутировал в четвертом раунде Расула Албасханова. До этого, в октябре 2023 года, Пшуков победил решением Рыскулбека Ибраимова, а в июне 2023 года досрочно одолел Александро Прайа.
Состояние бойца: Пшуков — более опасный ударник по сравнению с Гаджиевым, обладает нокаутирующим ударом. Его рост и размах рук дают ему преимущество в стойке.
Однако пауза с января 2024 года довольно велика. Главный вопрос — сможет ли Пшуков противостоять тейкдаунам и грэпплингу чемпиона, что не удалось в их первом бою и в поражении от Гафорова в 2022 году.
Статистика для ставок
- Пшуков идет на серии из трех побед
- Курбан Гаджиев подходит к реваншу на серии из четырех побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В реванше букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона Курбана Гаджиева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Пшукова предлагают коэффициент 2.98.
Прогноз: Ожидается, что Гаджиев, как и в первом бою, будет делать ставку на борьбу, используя свой грэпплинг, чтобы нейтрализовать ударную мощь Пшукова. Пять раундов дают чемпиону больше времени для реализации своего плана. Пшуков, безусловно, опасен в начале боя, но стиль Гаджиева рассчитан на минимизацию рисков и контроль. Скорее всего, чемпион вновь одержит победу, но сделает это не досрочно, а по истечении всех раундов, как это часто с ним случается.
- 2.18Резников — Шайхаев: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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- 2.95Эдвардс — Сильвейра: прогноз и ставкаЗавтра в 07:35
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Ставка: Победа Курбана Гаджиева решением судей за 1.95.