«Борнмут» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Борнмут» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мячей.

Команда на 14 очков опережает «трясину» — 18-ю строчку, поэтому может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

Борнмут — Эвертон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.203.603.25Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» в результативной игре обыграли «Лутон Таун» (4:3).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при двух победах и одной ничьей.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Синистерра, Келли, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая серия помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что он наверняка сохраняет позитивный настрой.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 15 голами в АПЛ, где занимает четвертое место.

«Эвертон»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 29-39.

Команда на четыре очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Это поражение стало вторым кряду для «Ирисок» в поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.

Не сыграют: Травмированные — Гейе, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и четырех поражениях.

Такие результаты не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, и в случае нового поражения «трясина» рискует оказаться у самого носа.

Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Борнмут» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.55, победа «Эвертона» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. В двух из этих пяти матчей они не забивали, а в трех — лишь по голу.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали меньше 2,5 голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости не победили, и в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.75