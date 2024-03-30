«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мячей.
Команда на 14 очков опережает «трясину» — 18-ю строчку, поэтому может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.
Борнмут — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» в результативной игре обыграли «Лутон Таун» (4:3).
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: Синистерра, Келли, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в трех последних матчах «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая серия помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что он наверняка сохраняет позитивный настрой.
Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 15 голами в АПЛ, где занимает четвертое место.
«Эвертон»
Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 29-39.
Команда на четыре очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Это поражение стало вторым кряду для «Ирисок» в поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.
Не сыграют: Травмированные — Гейе, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и четырех поражениях.
Такие результаты не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, и в случае нового поражения «трясина» рискует оказаться у самого носа.
Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Борнмут» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.55, победа «Эвертона» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. В двух из этих пяти матчей они не забивали, а в трех — лишь по голу.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали меньше 2,5 голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости не победили, и в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.75