ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    Прервется ли безвыигрышная серия «Эвертона»?

    «Борнмут» — «Эвертон». Ставка за 2.10 и прогноз на АПЛ 30 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эвертон» не знает побед восемь матчей кряду
    «Борнмут» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Борнмут» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 13-е место — далековато от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 52 пропущенных мячей.

    Команда на 14 очков опережает «трясину» — 18-ю строчку, поэтому может чувствовать себя комфортно с точки зрения сохранения места в элите.

    Борнмут — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.603.25Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» в результативной игре обыграли «Лутон Таун» (4:3).

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при двух победах и одной ничьей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Синистерра, Келли, Фредерикс, Хилл, Сенеси — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах «Борнмут» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая серия помогла клубу с юга Англии прийти в себя и еще дальше оторваться от зоны вылета, так что он наверняка сохраняет позитивный настрой.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды с 15 голами в АПЛ, где занимает четвертое место.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 29-39.

    Команда на четыре очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    Это поражение стало вторым кряду для «Ирисок» в поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.

    Не сыграют: Травмированные — Гейе, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и четырех поражениях.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такие результаты не позволяют клубу далеко отдалиться от зоны вылета, и в случае нового поражения «трясина» рискует оказаться у самого носа.

    Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Борнмут» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.55, победа «Эвертона» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. В двух из этих пяти матчей они не забивали, а в трех — лишь по голу.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости не победили, и в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч КПР — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвич — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Эвертон» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Эвертона»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры