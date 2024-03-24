В рамках товарищеского матча 24 марта пройдет игра Италия — Эквадор. Начало — 23:00 (мск). Италия — Эквадор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия

Турнирное положение: «Скуадра Адзурра» с огромными проблемами, но все же смогла пробиться на чемпионат Европы 2024 года.

Главная команда Италии набрала 14 очков в 8 матчах и стала второй в своей группе. Итальянская «националка» пропустила вперед Англию и только по дополнительным показателям обошла Украину.

В настоящий момент Италия располагается на девятом месте в рейтинге ФИФА.

Последние матчи: в этом году итальянцы уже успели провести один спарринг, переиграв Венесуэлы (2:1).

В прошлом же году национальная команда Италии сыграла вничью с Украиной (0:0) и разгромила Северную Македонию (5:2).

Все прогнозы на футбол

До этого же итальянская сборная проиграла Англии (1:3).

Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Лучано Спаллетти ведут подготовку к летнему чемпионату Европы, который состоится в Германии.

Сборная Италии точно не будет считаться фаворитом турнира, но может рассчитывать на хорошее выступление.

На Евро-2024 соперниками сборной Италии будут национальные команды Албании, Испании и Хорватии.

Эквадор

Турнирное положение: эквадорская национальная команда продолжает борьбу за выход на Мундиаль 2026 года и пока что делает это успешно.

Главная команда Эквадора по итогам 6 матчей имеет в своем активе 8 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Эквадорцы уступают Аргентине, Уругваю, Колумбии и Венесуэле, но опережают Бразилию, Парагвай, Чили, Боливию и Перу.

«Триколор» сейчас занимает 32-е место в рейтинге ФИФА.

Последние матчи: сборная Эквадора уже также успела провести одну игру в 2024 году, обыграв на выезде команду Гватемалы (2:0).

Прошлый год Эквадор завершил победой над Чили, а до этого были ничьи с Венесуэлой (0:0) и Колумбией (0:0).

Перед этим эквадорская «националка» переиграла Боливию (2:1) и Уругвай (2:1).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: подопечные Феликса Санчеса Баса ведут борьбу за попадание на чемпионат мира и параллельно готовятся к летнему Кубку Америки.

Сборная Эквадор в рамках Кубка Америки попала в одну группу с Венесуэлой, Ямайкой и Мексикой. Задача — попасть в двойку сильнейших и выйти из группы.

Эквадорцы в последнее время являются достаточно грозной силой для всех соперников.

Статистика для ставок

Эквадор не проигрывает на протяжении 6 матчей

Италия проиграла только 1 матч из последних 5

Соперники 2 раза встречались между собой — 1 победа у Италии и 1 ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Италия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.40, а победа Эквадора — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.

Прогноз: поединок состоится в США, поэтому Эквадору будет немного легче, но Италия сильнее своего соперника. Думается, что исход матча будет близким к ничейному и может завершиться без победителя.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: обе команды не играют результативно, делая акцент в первую очередь на защите, поэтому вряд ли им удастся порадовать зрителей большим количеством голов и пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.68.