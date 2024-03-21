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    По силам ли Уэльсу Финляндия?

    Уэльс — Финляндия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Финляндия
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    Уэльс — фаворит матча
    В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Уэльс — Финляндия. Начало — 22:45 (мск). Уэльс — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь A 21 Марта 2024 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Финляндия Финляндия
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    Уэльс

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Уэльс занял третье место в группе, уступив первые два Турции и Хорватии, а также опередив Армению и Латвию.

    По итогам восьми матчей «Драконы» набрали 12 очков, уступив пять Турции и четыре — Хорватии, после трех побед, трех ничьих и двух поражений.

    Уэльс — Финляндия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: валлийцы в своем последнем матче в рамках квалификации на чемпионат Европы сыграли вничью с Турцией (1:1).

    Эта ничья стала для команды второй кряду в матчах, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Бернс, Кабанго — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: В последних шести матчах во всех турнирах Уэльс не проиграл при трех победах и трех ничьих.

    Такая форма, по идее, должна беспокоить соперника, тем не менее, то, что в последних двух играх сборная довольствовалась мировой, свидетельствует о ее проблемах.

    Харри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

    Финляндия

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Финляндия заняла второе место в группе, пропустив вперед Данию и Словению, а также опередив Казахстан, Северную Ирландию и Сан-Марино.

    По итогам восьми матчей «Филины» набрали 18 очков, уступив четыре очка Дании и Словении, после шести побед и четырех поражений.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная одержала победу над Сан-Марино (2:1) на выезде.

    Этот выигрыш стал вторым кряду, которые пришлись на отбор на чемпионат Европы. Ранее Суоми разгромили дома Северную Ирландию — 4:0.

    Не сыграют: Маркус Форсс — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В пяти последних матчах Финляндия одержала только две победы при трех поражениях.

    Тем не менее, эти две победы пришлись на два последних поединка, так что форма команды в последнее время скорее улучшается.

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    Даниэль Хоканс — самый результативный игрок сборной в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды

    • в шести последних матчах Уэльс не проиграл

    • в четырех последних матчах Финляндии было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа Финляндии — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. В этих поединках они дважды сыграли вничью и один раз победили.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах гостей наблюдался такой расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч Уэльс — Финляндия с коэффициентом 2.10. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. По силам ли Уэльсу Финляндия?
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