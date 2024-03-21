В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Уэльс — Финляндия. Начало — 22:45 (мск). Уэльс — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Уэльс

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Уэльс занял третье место в группе, уступив первые два Турции и Хорватии, а также опередив Армению и Латвию.

По итогам восьми матчей «Драконы» набрали 12 очков, уступив пять Турции и четыре — Хорватии, после трех побед, трех ничьих и двух поражений.

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Последние матчи: валлийцы в своем последнем матче в рамках квалификации на чемпионат Европы сыграли вничью с Турцией (1:1).

Эта ничья стала для команды второй кряду в матчах, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: Бернс, Кабанго — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: В последних шести матчах во всех турнирах Уэльс не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Такая форма, по идее, должна беспокоить соперника, тем не менее, то, что в последних двух играх сборная довольствовалась мировой, свидетельствует о ее проблемах.

Харри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

Финляндия

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Финляндия заняла второе место в группе, пропустив вперед Данию и Словению, а также опередив Казахстан, Северную Ирландию и Сан-Марино.

По итогам восьми матчей «Филины» набрали 18 очков, уступив четыре очка Дании и Словении, после шести побед и четырех поражений.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная одержала победу над Сан-Марино (2:1) на выезде.

Этот выигрыш стал вторым кряду, которые пришлись на отбор на чемпионат Европы. Ранее Суоми разгромили дома Северную Ирландию — 4:0.

Не сыграют: Маркус Форсс — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: В пяти последних матчах Финляндия одержала только две победы при трех поражениях.

Тем не менее, эти две победы пришлись на два последних поединка, так что форма команды в последнее время скорее улучшается.

Даниэль Хоканс — самый результативный игрок сборной в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды

в шести последних матчах Уэльс не проиграл

в четырех последних матчах Финляндии было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа Финляндии — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. В этих поединках они дважды сыграли вничью и один раз победили.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах гостей наблюдался такой расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.