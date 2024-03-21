Уэльс
Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Уэльс занял третье место в группе, уступив первые два Турции и Хорватии, а также опередив Армению и Латвию.
По итогам восьми матчей «Драконы» набрали 12 очков, уступив пять Турции и четыре — Хорватии, после трех побед, трех ничьих и двух поражений.
Уэльс — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: валлийцы в своем последнем матче в рамках квалификации на чемпионат Европы сыграли вничью с Турцией (1:1).
Эта ничья стала для команды второй кряду в матчах, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.
Не сыграют: Бернс, Кабанго — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: В последних шести матчах во всех турнирах Уэльс не проиграл при трех победах и трех ничьих.
Такая форма, по идее, должна беспокоить соперника, тем не менее, то, что в последних двух играх сборная довольствовалась мировой, свидетельствует о ее проблемах.
Харри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.
Финляндия
Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Финляндия заняла второе место в группе, пропустив вперед Данию и Словению, а также опередив Казахстан, Северную Ирландию и Сан-Марино.
По итогам восьми матчей «Филины» набрали 18 очков, уступив четыре очка Дании и Словении, после шести побед и четырех поражений.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная одержала победу над Сан-Марино (2:1) на выезде.
Этот выигрыш стал вторым кряду, которые пришлись на отбор на чемпионат Европы. Ранее Суоми разгромили дома Северную Ирландию — 4:0.
Не сыграют: Маркус Форсс — травмирован. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: В пяти последних матчах Финляндия одержала только две победы при трех поражениях.
Тем не менее, эти две победы пришлись на два последних поединка, так что форма команды в последнее время скорее улучшается.
Даниэль Хоканс — самый результативный игрок сборной в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Уэльса забивали обе команды
- в шести последних матчах Уэльс не проиграл
- в четырех последних матчах Финляндии было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа Финляндии — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. В этих поединках они дважды сыграли вничью и один раз победили.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах гостей наблюдался такой расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.