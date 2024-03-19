Италия
Положение в рейтинге: На данный момент сборная Италии в мировом рейтинге девятую позицию.
«Скуадра Адзурра» стала победителем чемпионата Европы-2020, но не смогла преодолеть квалификацию на два предыдущих чемпионата мира.
Последние матчи: Последний раз итальянцы выходили на поле в ноябре прошлого года. и тогда они расписали гостевую мировую против Украины 0:0, которая позволила им удержать вторую строку в отборочной группе ЧЕ-2024 и получить прямой билет в финальную часть турнира.
Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.
Состояние команды: Национальная команда Италии уступила всего в двух матчах из девяти предыдущих, проиграв Англии и Италии. Также в этот период она расписала две мировые и добилась пяти выигрышей. А забивали аппенинцы в десяти встречах из 11 последних проведенных.
Венесуэла
Положение в рейтинге: Национальная команда Венесуэлы — это 49 команда в мировом рейтинге футбола.
«Красные» никогда в своей истории не пробивались в финальную часть чемпионата мира, а на континентальном первенстве их наивысшим достижением было четвертое место в 2011 году.
Последние матчи: Свой последний проведенный матч венесуэльцы проиграли, уступив в гостях Колумбии 0:1 в товарняке. А перед этим они расписали выездную мировую 1:1 с Перу в отборе ЧМ-2026, где они после шести туров идут на четвертой строке.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Венесуэла проиграла в своем последнем проведенном поединке, прервав тем самым 5-матчевую серию без поражений, в которой было две виктории и три мировых исхода. Всего же в отрезке последних десяти матчей с участием венесуэльцев только раз был превышен верховой тотал.
Статистика для ставок
- Италия уходила с поля без забитого мяча всего лишь в одном поединке из 11 минувших
- Венесуэла забивала в семи из десяти предыдущих своих игр
- Это будет дебютная встреча этих сборных
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.46, победа Венесуэлы — 7.30, ничья — 4.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.84 соответственно.
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Прогноз: по всей видимости, венесуэльцы и в матче против Италии изберут свой излюбленный защитный стиль игры и не позволят сопернику разыграться в атаке.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.84.
Прогноз: И так как этот матч будет носить товарищеский характер, то не исключено, что итальянцы прибегнут к сильной ротации состава и будут играть без оглядки на результат.
Ставка: победа Венесуэлы с форой (+1) за 2.06.