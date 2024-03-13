В рамках 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ 13 марта пройдет матч «Пачука» — «Филадельфия Юнион». Начало — 03:15 (мск). «Пачука» — «Филадельфия Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пачука»

Турнирное положение: «Пачука» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Пачука» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и атакует команда мощнее всех в мексиканском чемпионате — 25 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Пачука» дома проиграла «Керетаро» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пачука» добыла 2 виктории при одной коллизии. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В первом поединке команда расписала мировую с «Филадельфия Юнион» (0:0). Так что дома «Пачука» явно будет стремиться победить.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание выйти в полуфинал у мексиканцев огромное.

Против «Филадельфии Юниона» команда традиционно играет неудачно. До недавней ничьей мексиканцы проиграли один раз с минимальным счетом.

Наверняка «Пачука» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, с атакой у команды относительный порядок.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» в нынешнем сезоне по не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 11 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

Причем «Филадельфия Юнион» пока не побеждала. В нынешнем чемпионате команда уже дважды сыграла вничью.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл «Филадельфия Юнион» расписала мировую со «Спортингом Канзас-Сити» (1:1).

Причем эта ничья стала для команды уже второй кряду. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла лишь однажды при одном же поражении.

Вообще, «Филадельфия Юнион» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 9 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Филадельфия Юнион» не выигрывает уже 4 матча кряду. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

А вот в обороне команда действует не столь надежно. В 2 матчах американского чемпионата пропущено 3 мяча.

В первой встрече с «Пачукой» команда так и не сумела найти ключи к воротам соперника. По владению мячом она имела небольшое преимущество.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Филадельфия Юнион» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Филадельфия Юнион» не выигрывала в 4 своих последних матчах

«Пачука» в двух очных встречах ни разу не забила американцам

первая встреча соперников завершилась ничьей (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пачука» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

Прогноз: Гости неплохо выглядят в атаке, да и вообще, «Филадельфия Юнион» еще ни разу не пропускала от «Пачуки».

«Пачука» в последних матчах выглядела не лучшим образом, и даже фактор своего поля в этой встрече команде может не помочь.

Ставка: «Филадельфии Юнион» не проиграет за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03