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    «Филадельфия Юнион» не даст себя в обиду!

    «Пачука» — «Филадельфия Юнион». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 13 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пачука» — «Филадельфия Юнион»
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    «Филадельфия Юнион»
    В рамках 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ 13 марта пройдет матч «Пачука» — «Филадельфия Юнион». Начало — 03:15 (мск). «Пачука» — «Филадельфия Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Пачука»

    Турнирное положение: «Пачука» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

    При этом «Пачука» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и атакует команда мощнее всех в мексиканском чемпионате — 25 мячей в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Пачука» дома проиграла «Керетаро» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пачука» добыла 2 виктории при одной коллизии. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    В первом поединке команда расписала мировую с «Филадельфия Юнион» (0:0). Так что дома «Пачука» явно будет стремиться победить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание выйти в полуфинал у мексиканцев огромное.

    Против «Филадельфии Юниона» команда традиционно играет неудачно. До недавней ничьей мексиканцы проиграли один раз с минимальным счетом.

    Наверняка «Пачука» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, с атакой у команды относительный порядок.

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» в нынешнем сезоне по не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 11 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Филадельфия Юнион» пока не побеждала. В нынешнем чемпионате команда уже дважды сыграла вничью.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл «Филадельфия Юнион» расписала мировую со «Спортингом Канзас-Сити» (1:1).

    Причем эта ничья стала для команды уже второй кряду. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла лишь однажды при одном же поражении.

    Вообще, «Филадельфия Юнион» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 9 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Филадельфия Юнион» не выигрывает уже 4 матча кряду. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

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    А вот в обороне команда действует не столь надежно. В 2 матчах американского чемпионата пропущено 3 мяча.

    В первой встрече с «Пачукой» команда так и не сумела найти ключи к воротам соперника. По владению мячом она имела небольшое преимущество.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Филадельфия Юнион» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия Юнион» не выигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Пачука» в двух очных встречах ни разу не забила американцам

    • первая встреча соперников завершилась ничьей (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пачука» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

    Прогноз: Гости неплохо выглядят в атаке, да и вообще, «Филадельфия Юнион» еще ни разу не пропускала от «Пачуки».

    «Пачука» в последних матчах выглядела не лучшим образом, и даже фактор своего поля в этой встрече команде может не помочь.

    Ставка: «Филадельфии Юнион» не проиграет за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.03

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    Ставка и прогноз на матч «Пачука» — «Филадельфия Юнион» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. «Филадельфия Юнион» не даст себя в обиду!
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