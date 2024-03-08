«Галатасарай» — «Ризеспор». Матч пройдет в рамках 29-го тура чемпионата Турции 8 марта, начало — 20:00 (мск) «Галатасарай» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: самый популярный клуб Турции лидирует в чемпионате с 75 очками, на два балла опережая своего извечного конкурента «Фенербахче».

Последние матчи: в 28-м туре «Галатасарай» победил в гостях одного из самых принципиальных соперников «Бешикташ», переживающего не лучшие времена, со счетом 1:0.

Ранее подопечные Окана Бурука «Антальяспор» (2:1) и «Анкарагюджю» (3:0). Всего же «Галатасарай» в чемпионате идет серией из 10 побед кряду.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Галатасарай» находится в феноменальной форме, показывает очень качественнный и результативный футбол, но даже с учетом всего этого пока не может никак достать еще более мощный в нынешнем сезоне «Фенербахче».

«Ризеспор»

Турнирное положение: команда после 28-ми туров идет на высоком для себя седьмом месте и претендует на попадание в еврокубки, что станет для нее громадным успехом.

Последние матчи: в предыдущей игре «Ризеспор» на своем поле разгромил «Кайсериспор» со счетом 3:0. Счет открыл в середине второго тайма экс-игрок «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Джонжо Шелви, затем отличились Аттин Зекири и Дал Варесанович.

До этого команда потерпела три поражения кряду от «Самсунсора» (0:3), «Фенербахче» (1:3), Сивасспора (0:1).

Не сыграют: травмированы два полузащитника «Ризеспора», но никто из них не является игроком старта.

Состояние команды: в последнее время команда Ильхана Палута испытывает небольшой спад, что сразу отразилось в результатах. Учитывая довольно слабый состав, это не выглядит удивительным.

Статистика для ставок

В матче первого круга сильнее был «Галатасарай» со счетом 1:0

В прошлом сезоне он также победил (3:2 и 4:2)

В этом чемпионате «Галатасарай» забил 58 мячей, то есть более двух за игру. «Ризеспор» пропускает почти 1,5 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Галатасарая» дают 1,27, а на «Ризеспор» — 9,40, ничью букмекеры котируют за 6,50.

ТМ 3,5 можно взять за 1,81, а ТБ 3,5 идет за 2,0.

Прогноз: «Галатасарай» напичкан звездами европейского уровня (Икарди, Мертенс, Зиеш, Демирбай и др.), тогда как «Ризеспор» обычный середняк, где из известных в Европе игроков фактически только Шелви.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой -1,5 за 1,75.

Прогноз: любители рискнуть могут взять вариант, что «Галатасарай» забьет четыре и более мячей за высокий коэффициент. Команда вполне способна отгрузить много мячей сопернику.

Ставка: индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 3,5 за 3,45.