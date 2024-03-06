Матч «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта» пройдет 6 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг»

Путь в 1/8 финала: «Спортинг» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое... «Аталанте», но оказался выше «Штурма» и «Ракува».

После этого португальский клуб оказался сильнее швейцарского «Янг Бойз». После победы со счетом 3:1 на выезде он сыграл вничью 1:1 на своем поле.

Спортинг — Аталанта: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.153.703.35Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре своего национального первенства дома обыграл «Фаренсе» (3:2). Победный и третий мяч на 53-й минуте забил Поте.

Этот успех стал лишь вторым в четырех последних матчах во всех турнирах — серия, в которой лиссабонцы ни разу не проиграли.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Спортинг» ни разу не уступил при семи победах и двух ничьих.

Благодаря таким результатам «Львы» не только вышли в 1/8 финала Лиги Европы, но и выигрывают в дуэли с «Бенфикой» после первой игры полуфинала Кубка Португалии, а также стали лидером национального первенства.

Виктор Дьёкереш — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с пятью голами. В Примейре он и вовсе лучший бомбардир с 18 забитыми мячами.

«Аталанта»

Путь в 1/8 финала: «Аталанта» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний соперник, «Штурм» и «Ракув».

В шести матчах группового раунда итальянский клуб набрал 14 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам и двум ничьим. «Спортинг» набрал на три балла меньше и занял второе место.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А «Орлы» потерпели поражение. На своем поле римляне потерпели поражение от «Болоньи» (1:2).

Эта неудача стала второй кряду в целом и итальянской лиге в частности, так что у коллектива наблюдается некоторый спад .

Не сыграют: Франческо Росси — травмирован. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: на сегодня «Аталанта» имеет безвыигрышную серию в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сказались на перспективах клуба попасть в Лигу чемпионов и могут повлиять на шансы сыграть в еврокубках следующего сезона, ведь он замыкает топ-6 с отрывом лишь в три очка.

Луис Муриэль — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с четырьмя голами. Но буквально недавно он перебрался в МЛС, что, судя по всему, также сказалось на игре команды.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Спортинга» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Спортинга» забивали оба соперника

в трех последних матчах «Аталанта» не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.65, победа «Аталанты» — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей «Спортинг» выиграл. На сегодня у него победная мини-серия в две игры.

В двух последних поединках «Аталанта» проиграла.