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    Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?

    «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта». Ставка за 2.10 и прогноз на Лигу Европы 6 марта 2024 года

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    «Спортинг» — фаворит матча
    Матч «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта» пройдет 6 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2024 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 20:45 Аталанта Аталанта
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    «Спортинг»

    Путь в 1/8 финала: «Спортинг» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое... «Аталанте», но оказался выше «Штурма» и «Ракува».

    После этого португальский клуб оказался сильнее швейцарского «Янг Бойз». После победы со счетом 3:1 на выезде он сыграл вничью 1:1 на своем поле.

    Спортинг — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре своего национального первенства дома обыграл «Фаренсе» (3:2). Победный и третий мяч на 53-й минуте забил Поте.

    Этот успех стал лишь вторым в четырех последних матчах во всех турнирах — серия, в которой лиссабонцы ни разу не проиграли.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Спортинг» ни разу не уступил при семи победах и двух ничьих.

    Благодаря таким результатам «Львы» не только вышли в 1/8 финала Лиги Европы, но и выигрывают в дуэли с «Бенфикой» после первой игры полуфинала Кубка Португалии, а также стали лидером национального первенства.

    Виктор Дьёкереш — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с пятью голами. В Примейре он и вовсе лучший бомбардир с 18 забитыми мячами.

    «Аталанта»

    Путь в 1/8 финала: «Аталанта» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний соперник, «Штурм» и «Ракув».

    В шести матчах группового раунда итальянский клуб набрал 14 очков из 18-ти возможных благодаря четырем победам и двум ничьим. «Спортинг» набрал на три балла меньше и занял второе место.

    Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А «Орлы» потерпели поражение. На своем поле римляне потерпели поражение от «Болоньи» (1:2).

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    • Эта неудача стала второй кряду в целом и итальянской лиге в частности, так что у коллектива наблюдается некоторый спад.

    Не сыграют: Франческо Росси — травмирован. Дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: на сегодня «Аталанта» имеет безвыигрышную серию в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты сказались на перспективах клуба попасть в Лигу чемпионов и могут повлиять на шансы сыграть в еврокубках следующего сезона, ведь он замыкает топ-6 с отрывом лишь в три очка.

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    Луис Муриэль — самый результативный игрок клуба в Лиге Европы с четырьмя голами. Но буквально недавно он перебрался в МЛС, что, судя по всему, также сказалось на игре команды.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Спортинга» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Спортинга» забивали оба соперника

    • в трех последних матчах «Аталанта» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.65, победа «Аталанты» — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей «Спортинг» выиграл. На сегодня у него победная мини-серия в две игры.

    В двух последних поединках «Аталанта» проиграла.

    Ставка: «Спортинг» победит за 2,10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести из девяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Спортинг» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?
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