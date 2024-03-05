В рамках 36-го тура английского Чемпионшипа 5 марта пройдет матч «Ипсвич» — «Бристоль Сити». Начало — 23:00 (мск). «Ипсвич» — «Бристоль Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: команда из одноименного города является претендентом на повышение в классе и на выход в АПЛ.

В настоящий момент коллектив из Ипсвича имеет в своем активе 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три пункта от лидирующего «Лестера».

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За 35 матчей «синие» смогли 70 раз поразить ворота соперников и 45 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «трактористы» победили «Плимут» (2:0), а до этого также переиграли «Бирмингем» (3:1), «Ротерхэм» (4:3), «Суонси» (2:1) и «Миллуол» (4:0).

Лишь перед этим «Ипсвич» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (2:2) и уступил «Престону» (2:3).

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Также подопечные Кирана Маккенны завершили свои выступления в национальных Кубках.

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Уэс Бернс, Нейтан Бродхед, Жануа Донасьен, Брендон Уильямс и Джордж Хирст.

Состояние команды: пока что сезон для «Ипсвича» проходит очень удачно, но, безусловно, вишенкой на торте станет то, если команда таки сможет повыситься в классе. Именно эта задача и стоит перед коллективом.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: команда из города Бристоль является крепким середняком текущего розыгрыша Чемпионшипа.

В настоящий момент «зарянки» занимают тринадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка, и ни за что толком не борются.

Бристольская команда смогла забить 39 мячей, а в свои пропустила 40 раз.

Последние матчи: в прошлых турах «Бристоль Сити» уступил «Кардиффу» (0:1), «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) и «КПР» (0:1), а до этого переиграл «Саутгемптон» (3:1) и «Мидлсбро» (2:1).

Подопечные Найджела Пирсона также уже вылетели из всех английских Кубков.

Не сыграют: в списках травмированных значатся Скотт Твайн, Роберт Аткинсон, Сэмюэль Белль и Айман Бенарус, которые точно не выйдут на поле в этой игре.

Состояние команды: сейчас «Бристоль Сити» далек как от повышения в классе, так и от зоны вылета, поэтому может спокойно доигрывать сезон.

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Тейлор Гарднер-Хикман, Скотт Твайн, Макс Берд и Адам Мерфи. Ушли из коллектива также несколько игроков, которые были не основными.

Статистика для ставок

У «Ипсвича» сейчас серия из 5 подряд побед

«Бристол Сити» проиграл 3 последних матча

«Ипсвич» забил хоть 1 мяч на протяжении 11 последних матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.15, а победа «Бристоль Сити» — в 5.70.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: «Ипсвич» сейчас на ходу и рвется в АПЛ, поэтому ему нельзя терять очки в матчах с такими соперниками. «Таун» сильнее «Сити» и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Ипсвича» с форой-1,5 за 2,55.

Прогноз: команды будут играть в атаку и вряд ли будут отсиживаться в обороне, поэтому логичным выглядит прогноз на то, что команды смогут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,80.