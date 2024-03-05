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    «Аль-Хиляль» будет торопиться

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»
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    Александар Митрович
    В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 5 марта пройдет матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад». Начало — 21:00 (мск). «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне на всех парах несется к чемпионскому титулу. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

    При этом с реализацией у команды полнейший порядок. В 22 поединках своего чемпионата она забила 67 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Аль-Хиляль» уверенно переиграл как раз «Аль-Иттихад» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 14 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 4 гола.

    Серия из 25 (!) подряд продолжается. Да и вообще, «Аль-Хиляль» выглядит блестяще, и дело не только в мощной атаке.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: на текущий момент команда, что называется, несется. И пока непонятно, кто сможет остановить «Аль-Хиляль».

    Поединки против «Аль-Иттихада» для команды проходят традиционно удачно. Из 5 последних очных встреч «Аль-Хиляль» выиграл трижды при 2 ничьих.

    В трех последних очных поединках команда выиграла. Причем меньше 3 мячей в них она не забивала.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне снова без успеха сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    Команда забила 42 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три виктории при одной коллизии.

    В 5 последних поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников. Причем в свои ворота команда пропустила 5 раз.

    При этом в своем последнем матче «Аль-Иттихад» открыл счет, но в итоге все же уступил «Аль-Хилялю» (1:3). К слову, отличился нечасто забивающий Нголо Канте.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Иттихад» выглядит весьма прилично. До последней осечки команда выиграла трижды подряд.

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    Плюс ко всему, не особо ладится у Карима Бензема. Француз забивает, но явно меньше ожидаемого — всего 9 мячей.

    Между тем, состав у команды и без Бензема очень даже крепкий. Так что сдаваться без боя фавориту она не будет.

    И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Аль-Иттихад» не будет лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы гости уж точно найдут.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» имеет действующую победную серию из 25 матчей подряд

    • «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Хилялю» в 3 последних очных поединках

    • недавняя очная встреча завершилась победой «Аль-Хиляля»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 5.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

    Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    «Аль-Хиляль» явно постарается как можно скорее обеспечить себе выход в полуфинал турнира.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.24

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» будет торопиться
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