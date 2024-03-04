В рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 4 марта пройдет матч «Бока Хуниорс» — «Бельграно». Начало — 01:15 (мск). «Бока Хуниорс» — «Бельграно»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» пока не блещет высокими результатами. Команда в Кубке Профессиональной лиги пребывает на скромном 7 месте таблицы.

При этом команда потенциально обязана бороться за 1 место. Между тем, отставание от лидера составляет 9 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Ривер Плейтом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» забил 6 мячей. При этом и в свои ворота команда пропустила всего 3.

Более того, «Бока Хуниорс» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

Не сыграют: Гильермо Фернандес — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, команда постарается подтянуться к группе лидеров. Правда, в 7 матчах турнира «Бока Хуниорс» выиграл всего лишь дважды.

Поединки против «Бельграно» для команды проходят традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграла трижды при одной коллизии.

Нет сомнений, что «Бока Хуниорс» будет максимально активно атаковать. Не к лицу одному из аргентинских грандов кочевать на экваторе таблицы.

«Бельграно»

Турнирное положение: «Бельграно» ныне выглядит не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

Последние матчи: в своих последних поединках «Бельграно» набирал очки с огромной натугой. В 5 матчах была добыта одна виктория при двух поражениях.

Не сыграют: Факундо Квиньон, Франко Хара — травмированы.

Состояние команды: команда явно намеревается поправить свое турнирное положение. Да и выиграла она всего в одном матче из 7.

При этом команда не проигрывает уже в трех матчах к ряду. Да и первая виктория над «Сармьенто Жунин» подоспела (4:1).

В предыдущем поединке «Бельграно» добыл один пункт. Команда подписала мировое соглашение с «Тальересом» Кордоба (2:2).

Неплохо проявляет себя форвард Флако Лопес. Аргентинец забивал практически в каждом из последних матчей.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» не побеждала в 2 своих последних поединках

«Бельграно» выиграл только 1 матч в рамках Кубка Профессиональной лиги

«Бока Хуниорс» в последней очной встрече уступила «Бельграно» (3:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 5.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать его оборону.

«Бельграно» традиционно неудачно играет с «Бокой», да и проблем в игре команды уж слишком много.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.41