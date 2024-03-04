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    Сможет ли «Бока Хуниорс» совершить блицкриг?

    «Бока Хуниорс» — «Бельграно». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Бельграно»
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    «Бока Хуниорс»
    В рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 4 марта пройдет матч «Бока Хуниорс» — «Бельграно». Начало — 01:15 (мск). «Бока Хуниорс» — «Бельграно»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» пока не блещет высокими результатами. Команда в Кубке Профессиональной лиги пребывает на скромном 7 месте таблицы.

    При этом команда потенциально обязана бороться за 1 место. Между тем, отставание от лидера составляет 9 очков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Ривер Плейтом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» забил 6 мячей. При этом и в свои ворота команда пропустила всего 3.

    Более того, «Бока Хуниорс» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

    Не сыграют: Гильермо Фернандес — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, команда постарается подтянуться к группе лидеров. Правда, в 7 матчах турнира «Бока Хуниорс» выиграл всего лишь дважды.

    Поединки против «Бельграно» для команды проходят традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграла трижды при одной коллизии.

    Нет сомнений, что «Бока Хуниорс» будет максимально активно атаковать. Не к лицу одному из аргентинских грандов кочевать на экваторе таблицы.

    «Бельграно»

    Турнирное положение: «Бельграно» ныне выглядит не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

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    • Последние матчи: в своих последних поединках «Бельграно» набирал очки с огромной натугой. В 5 матчах была добыта одна виктория при двух поражениях.

    Не сыграют: Факундо Квиньон, Франко Хара — травмированы.

    Состояние команды: команда явно намеревается поправить свое турнирное положение. Да и выиграла она всего в одном матче из 7.

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    При этом команда не проигрывает уже в трех матчах к ряду. Да и первая виктория над «Сармьенто Жунин» подоспела (4:1).

    В предыдущем поединке «Бельграно» добыл один пункт. Команда подписала мировое соглашение с «Тальересом» Кордоба (2:2).

    Неплохо проявляет себя форвард Флако Лопес. Аргентинец забивал практически в каждом из последних матчей.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» не побеждала в 2 своих последних поединках

    • «Бельграно» выиграл только 1 матч в рамках Кубка Профессиональной лиги

    • «Бока Хуниорс» в последней очной встрече уступила «Бельграно» (3:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 5.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

    Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать его оборону.

    «Бельграно» традиционно неудачно играет с «Бокой», да и проблем в игре команды уж слишком много.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.41

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    Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бельграно» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бока Хуниорс» совершить блицкриг?
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