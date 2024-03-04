«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» пока не блещет высокими результатами. Команда в Кубке Профессиональной лиги пребывает на скромном 7 месте таблицы.
При этом команда потенциально обязана бороться за 1 место. Между тем, отставание от лидера составляет 9 очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Ривер Плейтом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» забил 6 мячей. При этом и в свои ворота команда пропустила всего 3.
Более того, «Бока Хуниорс» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.
Не сыграют: Гильермо Фернандес — травмирован.
Состояние команды: разумеется, команда постарается подтянуться к группе лидеров. Правда, в 7 матчах турнира «Бока Хуниорс» выиграл всего лишь дважды.
Поединки против «Бельграно» для команды проходят традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграла трижды при одной коллизии.
Нет сомнений, что «Бока Хуниорс» будет максимально активно атаковать. Не к лицу одному из аргентинских грандов кочевать на экваторе таблицы.
«Бельграно»
Турнирное положение: «Бельграно» ныне выглядит не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 11 месте турнирной таблицы.
Команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в своих последних поединках «Бельграно» набирал очки с огромной натугой. В 5 матчах была добыта одна виктория при двух поражениях.
Не сыграют: Факундо Квиньон, Франко Хара — травмированы.
Состояние команды: команда явно намеревается поправить свое турнирное положение. Да и выиграла она всего в одном матче из 7.
При этом команда не проигрывает уже в трех матчах к ряду. Да и первая виктория над «Сармьенто Жунин» подоспела (4:1).
В предыдущем поединке «Бельграно» добыл один пункт. Команда подписала мировое соглашение с «Тальересом» Кордоба (2:2).
Неплохо проявляет себя форвард Флако Лопес. Аргентинец забивал практически в каждом из последних матчей.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» не побеждала в 2 своих последних поединках
- «Бельграно» выиграл только 1 матч в рамках Кубка Профессиональной лиги
- «Бока Хуниорс» в последней очной встрече уступила «Бельграно» (3:4)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 5.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.
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Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать его оборону.
«Бельграно» традиционно неудачно играет с «Бокой», да и проблем в игре команды уж слишком много.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41