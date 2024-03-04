4 марта в рамках 27-го тура второй французской лиги «Анже» на своем поле сыграет против «Аяччо». Начало поединка — в 22:45 по мск. «Анже» — «Аяччо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: На данный момент в таблице второго французского дивизиона коллектив Александра Дюжё с 46 набранными очками идет на второй строке и всего на два пункта опережает третье место.

«Анже» за всю дистанцию выиграл 14 встреч из 26 проведенных, четыре поединка свел вничью и потерпел восемь поражений, забил 38 голов при 28 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «черно-белые» уступили в гостевом матче «Кану» со счетом 0:2. И это фиаско стало для них третьим кряду. Причем в этот период они так и не смогли забить ни одного гола.

Не сыграют: Команда к этому поединку подходит почти без кадровых проблем.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Анже» сейчас пребывает просто в ужасном состоянии, ведь клуб проиграл свои три последние встречи без забитых мячей. Всего же в отрезке минувших семи игр «скоитисты» уступили в пяти из них и каждый раз всухую. Другие же два поединка в этом отрезке они выиграли, оба раза дома и у команд из низов таблицы.

«Аяччо»

Турнирное положение: Сейчас в таблице второй французской лиги дружина Оливье Панталони с 38 очками идет восьмой и от пятой позиции, которая дает билет в плей-офф, отстает на два пункта.

«Аяччо» отпраздновал десять викторий за 26 игр, восемь поединков он еще свел вничью и столько же раз проиграл, разница мячей составляет 26:25.

Последние матчи: Корсиканский коллектив в прошлом игровом дне первенства дома сыграл вничью с «Амьеном» 0:0. И эта мировая стала для него второй кряду. Туром ранее он еще на выезде поделил очки с «Лавалем» 1:1.

Не сыграют: Все основные игроки в строю и готовы сыграть в предстоящем поединке.

Состояние команды: «Аяччо» в отрезке последних пяти встреч чемпионата потерпел только одно фиаско, проиграв в дерби «Бастии» 0:1. Также в этот период «медведи» еще два матча смогли выиграть и два поединка свели вничью. В минувших же восьми встречах чемпионата в половине случаев они не смогли забить.

Статистика для ставок

«Анже» дома выиграл десять из 11 предыдущих игр при одном фиаско

«Аяччо» в гостях проиграл пять из шести последних матчей при одной мировой

В четырех из шести минувших противостояний этих клубов забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Анже» букмекеры дают коэффициент 2.24. Ничья оценена в 2.98, а победа «Аяччо» оценена в 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.00 и 1.39 соответственно.

Прогноз: «Анже» подходит к этой игре в плохом состоянии, но его великолепная домашняя статистика должна помочь прервать негативную серию. К тому же в гостях «Аяччо» выступает очень скромно.

Ставка: победа «Анже» за 2.24.

Прогноз: Плюс к этому в данном поединке ставим еще на то, что будет забито хоть пару голов, ведь между собой эти коллективы, как правило, редко в последнее время выдавали сухие встречи.

Ставка: ТБ 2,0 за 2.30.