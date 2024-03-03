В рамках 24-го тура чемпионата Франции 3 марта пройдет матч «Брест» — «Гавр». Начало — 17:00 (мск). «Брест» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в нынешнем сезоне неожиданно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 2 месте таблицы.

При этом оборона команды выглядит весьма монолитно. В 23 матчах «Брест» пропустил всего лишь 18 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Брест» учинил разгром «Страсбургу» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» выиграл лишь дважды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 11 очков. Вот только конкуренты снизу уже поддавливают.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: зимний цикл команде дается сложно. С такими результатами ей будет крайне нелегко сохранить за собой текущую позицию.

Поединки против «Гавра» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Брест» 2 раза при одном поражении.

Стоит отметить, что «Брест» не проигрывал «Гавру» уже более пяти лет. Да и вообще, потенциал у хозяев весьма высокий.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Команда забила 24 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды Далера Кузяева всего одна ничья. Причем в 4 последних поединках «Гавр» терпел коллизии.

Не сыграют: Энди Логбо, Артур Десма — травмированы. Далер Кузяев — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гавр» выглядит крайне слабо. Да и оптимальный состав тренерский штаб все никак не наскребет.

При этом отрыв от опасной зоны сократился до 2 очков. К тому же очень невовремя четырехматчевую дисквалификацию схлопотал Кузяев.

В предыдущем туре чемпионата «Гавр» снова потерпел неудачу. Команда в родных стенах уступила «Реймсу» (1:2).

Более того, в трех своих последних матчах команда забила всего 1 мяч. Да и вообще, кризис «Гавра» не вызывает сомнений.

Статистика для ставок

«Брест» не проигрывал «Гавру» более 5 лет

«Гавр» проиграл в 4 своих последних матчах

«Брест» в 2 своих последних матчах не пропустил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

Прогноз: Хозяева сражаются за высокие места, и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону затухающего «Гавра».

«Брест» в последних матчах явно прибавил, тогда как «Гавр» уступил в 4 своих последних поединках.

Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12