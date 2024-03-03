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    «Гавру» сразу придется несладко

    «Брест» — «Гавр». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Гавр»
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    «Гавр»
    В рамках 24-го тура чемпионата Франции 3 марта пройдет матч «Брест» — «Гавр». Начало — 17:00 (мск). «Брест» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 17:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» в нынешнем сезоне неожиданно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 2 месте таблицы.

    При этом оборона команды выглядит весьма монолитно. В 23 матчах «Брест» пропустил всего лишь 18 раз.

    Брест — Гавр: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Брест» учинил разгром «Страсбургу» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» выиграл лишь дважды. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    А вот отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 11 очков. Вот только конкуренты снизу уже поддавливают.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: зимний цикл команде дается сложно. С такими результатами ей будет крайне нелегко сохранить за собой текущую позицию.

    Поединки против «Гавра» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Брест» 2 раза при одном поражении.

    Стоит отметить, что «Брест» не проигрывал «Гавру» уже более пяти лет. Да и вообще, потенциал у хозяев весьма высокий.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в нынешнем сезоне борется за выживание в Лиге 1. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 24 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды Далера Кузяева всего одна ничья. Причем в 4 последних поединках «Гавр» терпел коллизии.

    Не сыграют: Энди Логбо, Артур Десма — травмированы. Далер Кузяев — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гавр» выглядит крайне слабо. Да и оптимальный состав тренерский штаб все никак не наскребет.

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    При этом отрыв от опасной зоны сократился до 2 очков. К тому же очень невовремя четырехматчевую дисквалификацию схлопотал Кузяев.

    В предыдущем туре чемпионата «Гавр» снова потерпел неудачу. Команда в родных стенах уступила «Реймсу» (1:2).

    Более того, в трех своих последних матчах команда забила всего 1 мяч. Да и вообще, кризис «Гавра» не вызывает сомнений.

    Статистика для ставок

    • «Брест» не проигрывал «Гавру» более 5 лет

    • «Гавр» проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Брест» в 2 своих последних матчах не пропустил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 6.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

    Прогноз: Хозяева сражаются за высокие места, и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону затухающего «Гавра».

    «Брест» в последних матчах явно прибавил, тогда как «Гавр» уступил в 4 своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Бреста» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Гавр» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Гавру» сразу придется несладко
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