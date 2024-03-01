«Касымпаша»
Турнирное положение: «Касымпаша» занимает пятое место в таблице Суперлиги. В ее активе 48 забитых мячей, в пассиве — 50 пропущенных.
Команда находится аккурат под зоной еврокубков и на семь очков отстает от нее. Очевидно, что с точки зрения шансов сыграть в континентальных турнирах теперь каждый тур для нее сродни финалу.
Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На чужом поле он был бит претендентом на чемпионство «Фенербахче» (1:2).
На сегодн у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Суперлигу, при одном поражении и одной ничьей.
Не сыграют: Нгой, Саддики, Четинкая, Бастьен — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: до вышеуказанной серии без побед «Касымпаша» выиграла три матча кряду (все — в рамках чемпионата).
Судя по всему, клуб переживает некоторый спад, который если не подрывает, то уж точно сильно вредит его шансам попасть в еврокубки.
Самый результативный игрок команды — Айтак Кара, у которого 11 голов в чемпионате Турции и восьмое место в списке топ-снайперов лиги.
«Сивасспор»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей Суперлиги «Сивасспор» занимает шестое место с 37 очками и разницей мячей 34-37.
Команда отстает на девять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, тогда как нынешний соперник соперник опережает ее лишь на два балла.
Последние матчи: в предыдущем туре клуб крупную одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Пендикспор» (4:1).
В трех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: Квет, Элмаз — травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Сивасспор» потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.
В случае победы гости могут обойти нынешнего соперника и остаться в гонке за попадание в еврокубки. Пожалуй, только победа оставит им шансы на это.
Рей Манай — лучший бомбардир команды в Суперлиге с 14-ю голами. Это четвертый результат в списке снайперов чемпионата.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Касымпаша» было забито больше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Касымпаша» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Сивасспора» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.80, победа «Сивасспора» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более реальным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. При этом у них лишь одно поражение в шести последних играх.
В двух последних матчах хозяева не знают побед.
Ставка: «Сивасспор» не проиграет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в двух последних матчах «Касымпаша» не победил при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Сивасспор» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.30