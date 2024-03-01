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    Кто будет ближе к еврокубкам?

    «Касымпаша» — «Сивасспор». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Турции на 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Сивасспор»
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    «Сивасспор» — фаворит матча
    «Касымпаша» — «Сивасспор». Матч пройдет в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги, начало — 20:00 (мск) «Касымпаша» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 01 Марта 2024 года
    Касымпаша
  • Стамбул
    •  Касымпаша 20:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» занимает пятое место в таблице Суперлиги. В ее активе 48 забитых мячей, в пассиве — 50 пропущенных.

    Команда находится аккурат под зоной еврокубков и на семь очков отстает от нее. Очевидно, что с точки зрения шансов сыграть в континентальных турнирах теперь каждый тур для нее сродни финалу.

    Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На чужом поле он был бит претендентом на чемпионство «Фенербахче» (1:2).

    На сегодн у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Суперлигу, при одном поражении и одной ничьей.

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    Не сыграют: Нгой, Саддики, Четинкая, Бастьен — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: до вышеуказанной серии без побед «Касымпаша» выиграла три матча кряду (все — в рамках чемпионата).

    Судя по всему, клуб переживает некоторый спад, который если не подрывает, то уж точно сильно вредит его шансам попасть в еврокубки.

    Самый результативный игрок команды — Айтак Кара, у которого 11 голов в чемпионате Турции и восьмое место в списке топ-снайперов лиги.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей Суперлиги «Сивасспор» занимает шестое место с 37 очками и разницей мячей 34-37.

    Команда отстает на девять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, тогда как нынешний соперник соперник опережает ее лишь на два балла.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре клуб крупную одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Пендикспор» (4:1).

    В трех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

    Не сыграют: Квет, Элмаз — травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Сивасспор» потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

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    В случае победы гости могут обойти нынешнего соперника и остаться в гонке за попадание в еврокубки. Пожалуй, только победа оставит им шансы на это.

    Рей Манай — лучший бомбардир команды в Суперлиге с 14-ю голами. Это четвертый результат в списке снайперов чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Касымпаша» было забито больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах «Касымпаша» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Сивасспора» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.80, победа «Сивасспора» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более реальным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. При этом у них лишь одно поражение в шести последних играх.

    В двух последних матчах хозяева не знают побед.

    Ставка: «Сивасспор» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в двух последних матчах «Касымпаша» не победил при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Сивасспор» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Сивасспор» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Кто будет ближе к еврокубкам?
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