«Салернитана» — «Монца». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Салернитана» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Салернитана» занимает последнее, 20-е место. В ее активе 20 забитых мячей, в пассиве — 51 пропущенный мяч.

Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, если надеется спастись.

Последние матчи: хозяева в прошлом туре на чужом поле потерпели разгромное поражение. Они пропустили от «Интера» четыре безответных мячей.

Эта неудача стала седьмой в восьми последних матчах коллектива при одной ничьей, поэтому он явно переживает кризис.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Иквуэмезе, Пирола, Пьероцци, Дьёмбер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних 13 поединках во всех турнирах «Салернитана» одержала лишь одну победу при 10-ти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты закономерно привели ее на дно турнирной таблицы и всерьез угрожают понижению в классе.

Антонио Кандрева — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 33 очками и разницей мячей 25-30.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал сенсационную победу. На своем поле он обыграл «Милан» (4:2), забив в ворота фаворита четыре мяча.

Эта победа — единственная в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при двух ничьих.

Не сыграют: Ди Грегорио, Чуррия, Виньято, Капрари — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в последних четырех поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты позволяют «бьянкоросси» все еще претендовать на еврокубки, хотя и с невысокими шансами. Но, как видимо, мотивации им не занимать.

Колпани и Милан Джурич — лучшие бомбардиры клуба с семью и пятью голами соответственно.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Салернитаны» забивали оба соперника

в четырех из пяти последних матчей «Монцы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Салернитаны» — в 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Коэффициенты матча Салернитана — Монца 1X2Новым игрокам 2.953.152.50Бонус$9500

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Главный аутсайдер Серии А хотя и много пропускает, но регулярно забивает и в ворота соперника.

Гости не пропустили в четырех из пяти последних матчей, но в данном случае на выезде их ожидает дуэль против соперника, которому нечего терять.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из восьми последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10