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    Улучшит ли «Монца» шансы на еврокубки?

    «Салернитана» — «Монца». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Италии на 24 февраля 2024 года

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    «Монца» — фаворит матча
    «Салернитана» — «Монца». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Салернитана» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Февраля 2024 года
    Салернитана
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    •  Салернитана 20:00 Монца Монца
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    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Салернитана» занимает последнее, 20-е место. В ее активе 20 забитых мячей, в пассиве — 51 пропущенный мяч.

    Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, если надеется спастись.

    Последние матчи: хозяева в прошлом туре на чужом поле потерпели разгромное поражение. Они пропустили от «Интера» четыре безответных мячей.

    Эта неудача стала седьмой в восьми последних матчах коллектива при одной ничьей, поэтому он явно переживает кризис.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Иквуэмезе, Пирола, Пьероцци, Дьёмбер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних 13 поединках во всех турнирах «Салернитана» одержала лишь одну победу при 10-ти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты закономерно привели ее на дно турнирной таблицы и всерьез угрожают понижению в классе.

    Антонио Кандрева — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Монца» занимает 11-е место с 33 очками и разницей мячей 25-30.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал сенсационную победу. На своем поле он обыграл «Милан» (4:2), забив в ворота фаворита четыре мяча.

    Эта победа — единственная в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при двух ничьих.

    Не сыграют: Ди Грегорио, Чуррия, Виньято, Капрари — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

    Состояние команды: в последних четырех поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

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    Такие результаты позволяют «бьянкоросси» все еще претендовать на еврокубки, хотя и с невысокими шансами. Но, как видимо, мотивации им не занимать.

    Колпани и Милан Джурич — лучшие бомбардиры клуба с семью и пятью голами соответственно.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Салернитаны» забивали оба соперника

    • в четырех из пяти последних матчей «Монцы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Салернитаны» — в 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Коэффициенты матча Салернитана — Монца

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  • 2.953.152.50Бонус$9500
    •

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Главный аутсайдер Серии А хотя и много пропускает, но регулярно забивает и в ворота соперника.

    Гости не пропустили в четырех из пяти последних матчей, но в данном случае на выезде их ожидает дуэль против соперника, которому нечего терять.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в семи из восьми последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Салернитана» — «Монца»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Монца» шансы на еврокубки?
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