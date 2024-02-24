24 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Хетафе». Начало игры — в 18:15 по мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: коллектив из Барселоны продолжает погоню за лидерами Примеры. Команда из одноименного города набрала 54 очка по итогам первых 25 матчей.

«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и на два балла — от второй «Жироны».

«Барселона» 52 раза поразила ворота оппонентов и 34 раза пропустили в свои

Последние матчи: в прошлом туре команда смогла вырвать победу у «Сельты» (2:1), а до этогосыграла вничью с «Гранадой» (3:3).

Перед этим же в активе «блаугранас» была серия из двух подряд побед. Повержены были «Алавес» (3:1) и «Осасуна» (1:0).

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Среди недели «Барселона» провела первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1 и теперь все решится в Барселоне.

Не сыграют: в лазарете каталонцев продолжают находиться Ферран Торрес Маркос Алонсо и Алехандро Бальде, которые точно не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: «Барселона» все еще продолжает бороться за два трофея и в случае победы хотя бы в одном сезон нельзя будет считать провальным.

Зимой стало известно об уходе с поста наставника команды Хави по окончании сезона. Именно это и было главной новостью из стана команды.

Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона.

В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 34 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Городские» уже не будут ни за что бороться в этом сезоне.

«Темно-синие» смогли забить 33 мяча в этом сезоне, а в свои пропустили 34.

Последние матчи: в прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью с «Вильрреалом» (1:1), а до этого был победный исход в противостоянии с «Сельтой» (3:2).

Перед этим же подопечные Хосе Бордаласа поделили очки с «Бетисом» (1:1), уступили «Реалу» (0:2), но победили «Гранаду» (2:0).

Немногим ранее команда также прекратила борьбу в Кубке Испании, уступив «Севилье» (1:3).

Не сыграют: в «Хетафе» только один травмированный — это Мауро Арамбарри. Именно он и не сможет помочь команде в данном противостоянии.

Состояние команды: «Хетафе» уже вряд ли сможет побороться за место в еврокубках, но и вылет ему не грозит, поэтому команда может спокойно доигрывать сезон.

Зимой коллектив пополнили только Илайс Мориба и Йеллу Сантьяго, а вот ушли из команды Дамиан Суарес, Алекс Родригес, Сабит Абдулай, Дарио Поведа, Энес Унал и Чоко Лосано.

Статистика для ставок

«Барселона» забивает на протяжении 22 матчей во всех турнирах

В последних четырех матчах между этими командами был забит только 1 (!) мяч

«Барселона» имеет серию из пяти матчей без поражений во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.00, а победа «Хетафе» — в 7.50.

Коэффициенты матча Барселона — Хетафе 1X2Новым игрокам 1.425.107.40Бонус$9500

ТБ 2,5 оценивается только в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: команды мало забивают в очных противостояниях и это уже некая тенденция, поэтому думается, что и в этой игре будет тоже самое.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,25.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Барселона» должна побеждать, однако и у «Хетафе» будут свои шансы в контратаках, поэтому поставим на то, что каталонцы если и выиграют, то сделают это минимально.

Ставка: Победа «Хетафе» с форой+1,5 за 1,75.