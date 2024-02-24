ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    «Барселона» и «Хетафе» много не забьют

    «Барселона» — «Хетафе». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    24 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Хетафе». Начало игры — в 18:15 по мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 24 Февраля 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: коллектив из Барселоны продолжает погоню за лидерами Примеры. Команда из одноименного города набрала 54 очка по итогам первых 25 матчей.

    «Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и на два балла — от второй «Жироны».

    «Барселона» 52 раза поразила ворота оппонентов и 34 раза пропустили в свои

    Последние матчи: в прошлом туре команда смогла вырвать победу у «Сельты» (2:1), а до этогосыграла вничью с «Гранадой» (3:3).

    Перед этим же в активе «блаугранас» была серия из двух подряд побед. Повержены были «Алавес» (3:1) и «Осасуна» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Среди недели «Барселона» провела первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1 и теперь все решится в Барселоне.

    Не сыграют: в лазарете каталонцев продолжают находиться Ферран Торрес Маркос Алонсо и Алехандро Бальде, которые точно не смогут выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: «Барселона» все еще продолжает бороться за два трофея и в случае победы хотя бы в одном сезон нельзя будет считать провальным.

    Зимой стало известно об уходе с поста наставника команды Хави по окончании сезона. Именно это и было главной новостью из стана команды.

    Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона.

    В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 34 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Городские» уже не будут ни за что бороться в этом сезоне.

  • Замена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны»
  • Каталонский клуб неспешно ищет нового тренера на новый сезон — изучаем кандидатуры
  • 16/02/2024

    • «Темно-синие» смогли забить 33 мяча в этом сезоне, а в свои пропустили 34.

    Последние матчи: в прошлом туре «Хетафе» сыграл вничью с «Вильрреалом» (1:1), а до этого был победный исход в противостоянии с «Сельтой» (3:2).

    Перед этим же подопечные Хосе Бордаласа поделили очки с «Бетисом» (1:1), уступили «Реалу» (0:2), но победили «Гранаду» (2:0).

    Немногим ранее команда также прекратила борьбу в Кубке Испании, уступив «Севилье» (1:3).

    Не сыграют: в «Хетафе» только один травмированный — это Мауро Арамбарри. Именно он и не сможет помочь команде в данном противостоянии.

    Состояние команды: «Хетафе» уже вряд ли сможет побороться за место в еврокубках, но и вылет ему не грозит, поэтому команда может спокойно доигрывать сезон.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой коллектив пополнили только Илайс Мориба и Йеллу Сантьяго, а вот ушли из команды Дамиан Суарес, Алекс Родригес, Сабит Абдулай, Дарио Поведа, Энес Унал и Чоко Лосано.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» забивает на протяжении 22 матчей во всех турнирах

    • В последних четырех матчах между этими командами был забит только 1 (!) мяч

    • «Барселона» имеет серию из пяти матчей без поражений во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.00, а победа «Хетафе» — в 7.50.

    Коэффициенты матча Барселона — Хетафе

    1X2Новым игрокам
  • 1.425.107.40Бонус$9500
    •

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: команды мало забивают в очных противостояниях и это уже некая тенденция, поэтому думается, что и в этой игре будет тоже самое.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,25.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то «Барселона» должна побеждать, однако и у «Хетафе» будут свои шансы в контратаках, поэтому поставим на то, что каталонцы если и выиграют, то сделают это минимально.

    Ставка: Победа «Хетафе» с форой+1,5 за 1,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.83
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индиана — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тампа — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.51
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Денвер — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры