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    В силах ли «Легии» перевернуть ход игры?

    «Легия» — «Мольде». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 февраля 2024 года

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    «Легия»
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Легия» — «Мольде». Начало — в 23:00 «Легия» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Легия
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    •  Легия 23:00 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Легия»

    Путь в плей-офф: Польский клуб изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв второе в своем квартете, пропустив вперед лишь английскую «Астон Виллу». «Легия» заработал в турнире 12 очков, отстав от лидера всего на один пункт.

    К тому же «Легия» опередила в турнирной таблице нидерландский АЗ и боснийский «Зриньски», которые набрали 6 и 4 очка соответственно.

    Последние матчи: Первую дуэль против «Мольде» футболисты «Легии» проиграли со счётом 2:3. Хотя польский клуб был близок к тому, чтобы совершить камбэк. Проигрывая в три гола «Легия» смогла отыграть два мяча. На 63-й минуте мяч в сетку ворот «Мольде» отправил Жозуэ, а на 71-й минуте встречи Рафал Аугустыняк сократил отставание до минимума.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграют: Рамиль Мустафаев, Юрген Чельхака — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: До встречи с «Мольде» в Лиге конференций у «Легии» была победная серия, которая состояла из трёх матчей. Ранее польский коллектив выиграл в товарищеских встречах у киевского «Динамо» (3:1) и команды «Сталь Жешув» (3:1). Была тажке победа в чемпионате Польши над «Рухом» (1:0).

    К тому же «Легия» не может выиграть во втором матче подряд. После фиаско в матче Лиги конференций от «Мольде», польский клуб не смог обыграть в чемпионате Польше команду «Пуща» (1:1).

    На данный момент «Легия» занимает 5 место в турнирной таблице внутреннего первенства с активом в 36 очков.

    «Мольде»

    Путь в плей-офф: Норвежский клуб перебрался в Лигу конференций из Лиги Европы. В основной сетке этого турнира «Мольде» занял 3 место в турнирной таблице, пропустив вперед «Байер» и «Карабах», которые набрали 18 и 10 очков соответственно.

    Сам «Мольде» набрал 7 пунктов, опередив в квартете «Хеккен», который так и не набрал очков. В основной сетке Лиги конференций «Мольде» одержал 2 победы, 1 игру сыграл вничью и в 3 встречах норвежцы уступили.

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    • Последние матчи: Первый матч против «Легии» в Лиге конференций футболисты «Мольде» начали уверенно, к 24-й минуте встречи норвежцы выигрывали в три гола. Быстрый гол на 12-й минуте оформил Фредрик Гульбрандсен. Затем он же оформил дубль в матче. Еще один мяч в сетку ворот «Легии» отправил норвежец Маркус Кааса.

    Не сыграют: Кристиан Эриксен пропустит ответный матч стыкового раунда Лиги конференций против «Легии», из-за перебора желтых карточек. Из-за травм пропустят предстоящую игру Эмиль Брейвик и Каспер Эйванн.

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    Состояние команды: Команда себя чувствует относительно неплохо, в чемпионате Норвегии «Мольде» занял 5 место с активом в 51 балл: 15 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

    Статистика для ставок

    • В последний раз «Легия» и «Мольде» встречались в Лиге чемпионов сезона 2013/2014

    • В 2013-м «Легия» и «Мольде» разошлись миром (0:0 и 1:1)

    • В первом матче стыкового раунда Лиги конференций «Мольде» переиграл «Легию» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.68, а победа гостей — в 3.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.79 и 2.03 соответственно.

    Прогноз: «Легия» хоть и проиграла первую дуэль «Мольде», однако может перевернуть ход поединка. Во-первых, польский клуб будет играть дома. Во-вторых, «Легии» удалось в первой игре отыграть два гола, что может лишь вдохновить команду. И в третьих, «Мольде» не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Кристиана Эриксена.

    Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча. В основном все игры с участием «Легии» и «Мольде» проход с обилием забитых голов. Так что не исключаем голепада в ответном поединке польского и норвежского клубов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.27.

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    «Легия» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. В силах ли «Легии» перевернуть ход игры?
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