В рамках 22-го тура чемпионата Франции 18 февраля пройдет матч «Ренн» — «Клермон». Начало — 17:00 (мск). «Ренн» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в еврокубки. Сейчас «Ренн» находится на 7 месте.

При этом атака команды выглядит достаточно бледно. В 21 матче ей удалось забить всего 31 мяч в ворота соперников.

Коэффициенты матча Ренн — Клермон 1X2Новым игрокам 1.534.406.50Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось выиграть. Бретонцы минимально одолели «Гавр».

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Ренн» добыл 9 очков. А вот с Лигой Европы, видимо, придется попрощаться, ведь в первой встрече с «Миланом» команда разгромно уступила (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Ренн» пропустил 7 раз.

Не сыграют: Фабиан Ридер, Энцо Ле Фе — травмированы.

Состояние команды: «Ренн» потенциально просто обязан прибавить. Амин Гуири и его партнеры еще не демонстрируют нужного потенциала.

При этом предстоящая игра со слабым «Клермоном» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «Ренн» традиционно успешно противостоит «Клермону». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при 2 поражениях.

«Клермон»

Турнирное положение: «Клермон» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 18 месте в таблице.

Команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 33.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Клермона» лишь одна победа при 2 поражениях.

Не сыграют: Шейк Конате — травмирован. Эльбасан Рашани — дисквалифицирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Клермон» борется за выживание в элитном дивизионе. Да и выиграла команда всего 3 раза в чемпионате.

Вот только с результативностью у команды огромные проблемы. В 21 матче «Клермон» настрелял только 15 мячей.

Команда лишь на три очка отстает от спасительной 15 позиции. Между тем, свою последнюю викторию она добыла как раз на выезде.

Последняя победа над «Ренном» случилась почти год назад. А вот после того «Клермон» дважды к ряду уступил бретонцам.

Статистика для ставок

«Клермон» забивает реже всех в лиге — 15 мячей

«Клермон» не побеждал в 4 матчах к ряду

«Ренн» имеет действующую пятиматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.61, а победа гостей — в скромные 6.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: Бретонцы явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно атаковать с первых минут.

«Ренну» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды агрессии у ворот аутсайдера.

Ставка: Победа «Ренна» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники не забьют и 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.14