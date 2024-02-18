«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает просто безобразно. «Шеффилд Юнайтед» находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 24 матчах игроки «Шеффилд Юнайтед» сумели отличиться лишь 22 результативными ударами.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть победу. «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Лутон Таун» (3:1).
А вот до того «Шеффилд Юнайтед» потерпел 3 поражения к ряду. Тем не менее, команда выглядит кандидатом на вылет номер один.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота «Шеффилд Юнайтед» пропустил 16.
Не сыграют: Крис Бэшем, Джордж Болдок — травмированы.
Состояние команды: «Шеффилд Юнайтед» сейчас явно стоит на вылет. «Клинки» на 7 очков отстают от спасительной 17 позиции.
При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 24 матчах АПЛ в сетке ворот команды побывало уже 60 мячей.
Стоит отметить, что «Шеффилд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Брайтон». Из 5 последних очных поединков соперники по разу ужалили друг друга.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.
Команда забила 43 мяча, пропустив в свои ворота 40.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «чаек» всего 2 победы при 2 поражениях.
Не сыграют: Соломон Марч, Жоао Педро, Джеймс Милнер — травмированы.
Состояние команды: в последнее время «Брайтон» явно не блещет стабильностью результатов. Подопечные Роберто Де Дзерби сильны, но последние неудачи несколько ухудшили турнирное положение команды.
А вот «клинкам» команда не проигрывала без малого три года. Да и вообще, аутсайдера «Брайтон» обыгрывать просто обязан.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок. А вот в последних матчах «Брайтон» несколько разочаровывал, особенно в плане надежности своих тылов.
«Чайки» уж точно будут стремиться вернуться на победный путь. Тем паче, «клинки» явно не блещут успешными результатами.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Юнайтед» пропускает чаще всех в АПЛ — 60 мячей
- «Брайтон» месяц назад разгромил «клинков» в матче Кубка Англии (5:2)
- «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего 3 матча из 24
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.47, а победа гостей — в скромные 5.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.48.
Прогноз: «Чайки» сражаются за высокие места, к тому же соперник пропускает слишком часто.
«Брайтон» явно сильнее аутсайдера, и наверняка постарается быстро найти бреши в обороне соперника.
Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.25