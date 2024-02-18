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    «Чайки» сразу полетят в атаку

    «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»
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    Роберто Де Дзерби
    В рамках 25-го тура чемпионата Англии 18 февраля пройдет матч «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон». Начало — 17:00 (мск). «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Февраля 2024 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает просто безобразно. «Шеффилд Юнайтед» находится на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит не лучшим образом. В 24 матчах игроки «Шеффилд Юнайтед» сумели отличиться лишь 22 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть победу. «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Лутон Таун» (3:1).

    А вот до того «Шеффилд Юнайтед» потерпел 3 поражения к ряду. Тем не менее, команда выглядит кандидатом на вылет номер один.

    Все прогнозы на АПЛ

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота «Шеффилд Юнайтед» пропустил 16.

    Не сыграют: Крис Бэшем, Джордж Болдок — травмированы.

    Состояние команды: «Шеффилд Юнайтед» сейчас явно стоит на вылет. «Клинки» на 7 очков отстают от спасительной 17 позиции.

    При этом команда слишком часто пропускает в свои ворота. В 24 матчах АПЛ в сетке ворот команды побывало уже 60 мячей.

    Стоит отметить, что «Шеффилд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Брайтон». Из 5 последних очных поединков соперники по разу ужалили друг друга.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 43 мяча, пропустив в свои ворота 40.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «чаек» всего 2 победы при 2 поражениях.

    Не сыграют: Соломон Марч, Жоао Педро, Джеймс Милнер — травмированы.

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    • Состояние команды: в последнее время «Брайтон» явно не блещет стабильностью результатов. Подопечные Роберто Де Дзерби сильны, но последние неудачи несколько ухудшили турнирное положение команды.

    А вот «клинкам» команда не проигрывала без малого три года. Да и вообще, аутсайдера «Брайтон» обыгрывать просто обязан.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок. А вот в последних матчах «Брайтон» несколько разочаровывал, особенно в плане надежности своих тылов.

    «Чайки» уж точно будут стремиться вернуться на победный путь. Тем паче, «клинки» явно не блещут успешными результатами.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Юнайтед» пропускает чаще всех в АПЛ — 60 мячей

    • «Брайтон» месяц назад разгромил «клинков» в матче Кубка Англии (5:2)

    • «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего 3 матча из 24

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.47, а победа гостей — в скромные 5.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.48.

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    Прогноз: «Чайки» сражаются за высокие места, к тому же соперник пропускает слишком часто.

    «Брайтон» явно сильнее аутсайдера, и наверняка постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Чайки» сразу полетят в атаку
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