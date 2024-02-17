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    Продолжится ли победный импульс «Осасуны?

    «Осасуна» — «Кадис». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Испании на 17 февраля 2024 года

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    «Осасуна» — фаворит матча
    «Осасуна» — «Кадис». Матч пройдет в рамках 25-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Февраля 2024 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 18:15 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» занимает 11-е место с отставанием в девять очков от зоны еврокубков. В ее активе 27 забитых мячей, в пассиве — 36 пропущенных.

    Команда на 12 баллов опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки. Так что баски могут не волноваться за свою прописку в высшем дивизионе

    Коэффициенты матча Осасуна — Кадис

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  • 1.803.405.40Бонус$9500
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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали победу. С минимальным счетом они обыграли участника Лиги чемпионов «Реал Сосьедада» (1:0).

    В четырех последних поединках в разных турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей — явно не самая лучшая форма.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Хосе Арнаис — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах во всех турнирах «Осасуна» одержала лишь две победы при четырех поражения и одной ничьей.

    С учетом того, что в прошлом туре клуб из Витории прервал безвыигрышную серию в три матча, грядущая игра будет показательна в том, чтобы понять, действительно ли его проблемы позади.

    Будимир просто незаменим для басков в этом сезоне. Нападающий — лучший бомбардир команды с 11 голами, занимая пятое место в таблице бомбардиров лиги.

    «Кадис»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Кадис» занимает 18-е место в зоне вылета с 17 очками и разницей мячей 15-33.

    Команда на три балла отстает от спасительного зоны — 17-й строчки, так что андалузцы пребывают в самой гуще борьбы за выживание в элите.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. У них не нашлось контраргументов, против своих региональных земляков из «Бетиса» (0:2).

    В трех последних поединках коллектив потерпел только одно поражение при двух ничьих, что уже неплохо, как для борца за выживание.

    Не сыграют: Луис Эрнандес, Феде Сан Эметерио, Рохер — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Кадис» не знает побед при шести поражениях и семи ничьих.

    Такая форма не сулит коллективу особых шансов на исправление ситуации, тем более что на поле нынешнего соперника редко кому удается легко.

    Крис Рамос и Дарвин Мачис — главные атакующие единицы андалузцев, ведь они забили пять и три мяча соответственно.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Кадис» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Осасуна» не выиграла

    • в четырех последних матчах «Кадиса» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.40, победа «Кадиса» — в 5.40.

    ТБ 2,5 оценивается как куда более вероятный расклад, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

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    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости проиграли. «Кадис» при этом сыграет в Витории, где трудно любому.

    В свою очередь, хозяева после победы в прошлом туре, скорее всего, будут более уверенными в своих силах, чем в предыдущих турах.

    Ставка: «Осасуна» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Осасуна» победит при тотал меньше 2,5 голов, ведь хозяева, опять же, выглядят фаворитом, а в четырех последних матчах «Кадиса» было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Осасуна» победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.15

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    «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победный импульс «Осасуны?
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